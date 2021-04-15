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國民黨願意捐黨產給政府 黨產會：違反促轉條例

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

中投、欣裕台兩公司被黨產會認定為國民黨附隨組織，股權收歸國有。國民黨不服提告，台北高等行政法院就「收歸國有案」今下午開庭審理，國民黨委任律師張少騰重申願意捐給國家，是卡在黨產會不答應。黨產會則表示此舉不符合促轉條例。

黨產會在2015年間決議中投、欣裕台為國民黨附隨組織，國民黨與中投、欣裕台兩公司不服，針對「被認定為附隨組織」及「30天內收歸國有」兩項行政處分，各聲請「停止執行」和提起「本案訴訟」，相關訴訟持續進行至今。

去年8月28日，釋字793號解釋宣告黨產條例部分條文合憲。「移轉國有案」合議庭成員因職務異動改為陳心弘、魏式瑜、郭銘禮等3位法官。受命法官郭銘禮今開準備程序庭，請雙方確認卷內資料，並再度詢問和解可能性及捐款進度？

國民黨委任律師張少騰說，和解部分，還沒成立促轉基金。國民黨目前同意以一半名義為不當黨產捐給特種基金，一半為合法取得黨產捐給中華民國政府，但卡在黨產會以技術性不讓國民黨捐出資產，不再跟我方談判。

張少騰強調，國民黨同意捐給中華民國政府，且很多案子在調查中，如果有不動產被認定為不當，國民黨也願全數捐給中華民國政府。「促轉應要儘速處理，都端出來對方卻不願意談！」黨產會律師蔡易廷說，沒辦法由國民黨指定捐款用途。

蔡易廷表示，國民黨指定捐款需用於特定目的，明顯違促轉條例規定不當黨產只能充作促轉基金的規定，且國民黨要求不得再對其他財產進行調查、追徵，也形同架空黨產條例的立法目的，黨產會本於行政機關依法行政的原則，無法接受這樣違法的和解條件。

郭銘禮表示，「鼓勵兩造再溝通，也鼓勵國民黨趕快按照原處分執行。大家也會期盼轉型正義能有進展，照原處分做也是一個很好的方式。」全案改訂7月14日下午2點20分續行審理。

黨產會 國民黨

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