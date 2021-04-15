原轉會會議 蔡英文：深入討論原鄉國土規畫

總統府今天下午舉行原住民轉型正義委員會第15次委員會議，此次會議安排兩個報告案，包括各小組工作大綱推動方案、財團法人核廢料蘭嶼貯存場使用雅美族原住民保留地損失補償基金會設立進度等，接著進行以國土計畫解決原住民族既有建物及土地使用問題的討論。

蔡英文總統在一開場時提到，前一陣子出席原住民族語言發展會議，在賽德克族委員建議下，拜訪高齡百歲、僅存的紋面耆老。互動中，她深刻感受族人對於語言、文化和原住民族主體性的重視。她也說，此次會議的重心，包括原轉會的三個主題小組：土地小組、歷史小組及和解小組，都將提出新一階段的工作大綱。無論是深化土地調查、推動教學場域的改變或鼓勵博物館策展，都具備族群主流化思維，能夠跳脫同溫層的侷限。

蔡總統也提到，這次議程將針對蘭嶼核廢料貯存場補償基金會的設立進度、原鄉最關切的國土計畫議題深入討論。

原民會報告指出，蔡英文總統於105年8月1日，為了當年在雅美族人不知情的情況下將核廢料貯存在蘭嶼，代表政府向雅美族人道歉並針對核廢料貯存在蘭嶼的決策過程，特別要求相關部門提出真相調查報告及補償方式。

報告指出，為落實總統承諾，行政院於105年10月19日訂定發布「行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組設置要點」，由行政院政務委員林萬億擔任調查小組召集人，邀集雅美族人代表、相關部會、台灣電力股份有限公司及學者專家成立調查小組，進行真相調查；行政院於107年6月19日核定「核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書」，向各界公布真相；真相調查報告指出，蘭嶼貯存場選址及決策核定過程歷經蔣經國先生及孫運璿先生二任行政院長，決策過程中以機密公文處理，雅美族人事前並不知情。

經濟部報告中指出，為了落實損失補償，行政院108年10月18日核定「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，由經濟部核能發電後端營運基金捐助25.5億元的「回溯補償金」及每3年2.2億元的「土地配套補償金」。前者成立財團法人基金會，挹注族人之生活福祉事項，包括醫療及長期照顧、急難救助、經濟產業及基礎建設、文化及民族教育活動、祭典、國際交流、部落或社區發展及營造、獎助學金及交通補助等；後者則由蘭嶼鄉公所、蘭嶼鄉民代表會循政府預算程序運用。

經濟部報告說，基金會於110年3月30日召開第1屆第1次董事會，推選由雅美族的台東縣議員黃碧妹擔任董事長，確認董事會章程及工作計畫內容，行政院於110年4月9日核定25.5億元捐助案。

原轉會歷史小組在報告中則提到，教育部負責在12年國教課綱內建置原住民族史觀，使新版教科書上有關原住民族的敘述內容，篇幅已經從舊課綱的14%增加到21%。此外，還針對包括平埔族在內共24個族群的重大歷史事件進行訪談。原民會今年也預計出版「台灣原住民族歷史通論」，這些都是過去幾年累積下來的重要成果。