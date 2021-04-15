影／立院福利社是違建 游錫堃爆：議場後方占道路用地
針對立法院是否遷建，立法院長游錫堃下午召開「未來國會願景規劃諮詢委員會」的首次會議，並帶領與會委員走一趟立院，實地了解立法院運作的空間有多少與使用執照目的不符場域。
游錫堃表示，立法院現址占地僅約1.9公頃，相較美國國會110公頃，德國29.5公頃，澳洲32公頃，日本10公頃，空間明顯不足，院內共有12處大小違建，包括群賢樓地下一樓的國會圖書館、地下二樓的印刷所都跟使用執照目的不符，還有搭建鐵皮屋頂的福利社也是違建，就連議場後方，都占用了鎮江街約十一公尺寬的道路用地。
游錫堃說，國會代表國家門面，建築的象徵意義非常重大，除會議及內部行政辦公空間，規劃上亦應考慮民眾參訪、集會遊行等民意表達訴求的處所，才能符合一個民主國家國會園區的基本功能，他不期望馬上就能搬遷，但希望在他任內至少能有一個新場地的計畫出爐。
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