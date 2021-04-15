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對抗氣候變遷 美、中應扮領頭羊

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

全世界都在觀察美、中是否真心誠意帶頭減碳！美國氣候特使凱瑞14日起訪問中國，針對雙方氣候變遷問題進行談判。美中兩國占全世界碳排至少45%，中國更是世界上最大碳排國，如果雙方能夠拿出具體措施、制定減排目標，甚至簽訂合作協議，如果最後真能談成，開發中國家加入的意願就會提高，如此全球都要額手稱慶了。

兩國需拋下成見

美國身為世界第一大國，碳排量為已開發國家第1、占世界總碳排15%，原本在歐巴馬時期好不容易加入《巴黎氣候協定》，但換川普執政後就退出協議，身為氣候變遷懷疑論者的川普甚至認為氣候變遷是假的，且與加拿大合作，興建基石油管，並鬆綁對阿拉斯加開發石油的限制，好在拜登總統上台後立即改弦更張。

拜登宣布要花2.3兆美元投資綠能建設、取消基石油管案，並重返巴黎氣候協議，但上任至今並未提出具體減碳時程與措施，也讓外界質疑美國是否真心要面對氣候變遷；同時，中國身為全世界最大碳排國，過去即因為美國不願減碳，也不願加入京都議定書，不過後來雙方還是加入巴黎氣候協定。

隨著川普的退出，反而讓世界期待中國能夠帶頭減碳，習近平也曾在2020年提出中國將會在2030年達到碳排高峰，並於2060年達成碳中和的目標，不過習近平並未具體提出減碳措施，也引發外界質疑中國是否真能達成此攸關人類生存、對抗氣候變遷的重要目標。

世界才會合作減碳

如今拜登派遣氣候大使凱瑞訪問中國，正是中、美兩國在氣候變遷上合作的好時機。氣候變遷乃人類共同挑戰，如果世界兩個最大的碳排國能克服重重困難，像是碳排具體措施提出、如何在清潔能源合作，以及給發展中國家更多適應氣候變遷的協助，世界其他國家也會心甘情願的跟著減碳，人類才會有永續生活的希望。

即使美、中在科技戰、意識形態，或是新疆問題上爭鋒相對，但只要拜登能在22、23日的氣候大會與習近平見面，並能夠在氣候變遷議題上合作，制定具體的承諾，其他國家定會群起效尤。拜登與習近平的是否能見面，以及將會談什麼，全世界都在看。

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