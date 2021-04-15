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立場異於多數環團？潘忠政譴責「惡意影射報導」

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
藻礁公投領銜人潘忠政。本報資料照
藻礁公投領銜人潘忠政。本報資料照

藻礁議題延燒，有媒體報導，荒野保護協會等13個環團昨舉辦討論會，會後聲明期待政府評估包括三接外推等替代方案，顯示公投領銜人潘忠政的立場與多數環團不同。潘忠政今回應，譴責「惡意影射的報導」，並再次強調藻礁公投的主文是藻礁公投推動聯盟的底線，他們重申政府應立即停工、評估遷離觀塘的方案，並重視檢討程序問題。

潘忠政透過聲明表示，昨天環團召開的「三接與藻礁保育、能源轉型關係對焦會議」，主持人地球公民基金會執行長李根政一開場就表明本次會議不會產生任何結論或決議，關鍵在於對焦爭點與對齊資料；大部分媒體報導內容都符合現場實況，但遺憾部分媒體引用未具名人士說法報導，影射他的立場與多數環團不同，這非對焦會議呈現的事實。

蔡英文總統預計於22日世界地球日下午4點，於總統府接見環團代表。台灣公民參與協會理事長何宗勳指出，跟蔡見面的名單總計14位，包括他本人、潘忠政、荒野保護協會理事長劉月梅、台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政等12個團體代表，和環境保護終生成就獎得主黃煥彰、總統府國策顧問施信民。

潘忠政表示，在地球日和總統見面是環境NGOs大會每年固定的慣例，他身為代表之一，會持續向蔡英文表達守護珍貴藻礁的意義。

至於媒體報導指民進黨副秘書長林飛帆、立委洪申翰等人積極穿梭環團盼化解疑慮，潘忠政受訪表示林飛帆、洪申翰等人私下沒有跟他接觸。

潘忠政 藻礁 公投

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