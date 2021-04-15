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影／院區12違建、國會圖書館空間違規 游錫堃再倡立院遷建

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院長游錫堃力促國會遷建，下午召開「未來國會願景規劃諮詢委員會」首次會議啟動計畫。游表示，目前已有7個提案，包含建議現地重建或遷建案，諮詢委員會是要預作幕僚評估作業，盼作出較好的期前報告供未來特種委員會參考。記者周志豪／攝影
立法院長游錫堃力促國會遷建，下午召開「未來國會願景規劃諮詢委員會」首次會議啟動計畫。游表示，目前已有7個提案，包含建議現地重建或遷建案，諮詢委員會是要預作幕僚評估作業，盼作出較好的期前報告供未來特種委員會參考。記者周志豪／攝影

立法院游錫堃力促國會遷建，下午召開「未來國會願景規劃諮詢委員會」首次會議啟動計畫。游表示，目前已有7個提案，包含建議現地重建或遷建案，諮詢委員會是要預作幕僚評估作業，盼作出較好的期前報告供未來特種委員會參考。

立法院表示，目前立法院占地僅1.9公頃，為充分活化土地使用，院內有12處大小違建，還占用鄰近的鎮江街道路用地，就連位於群賢樓地下室的國會圖書館，都是占用餐廳空間違規使用，確實有遷建必要。

游錫堃表示，目前朝野立委提案的遷建地點，包括北部華山藝文特區、中正紀念堂、南港202兵工廠、舊空軍總部、土城看守所及宜蘭等，以及中部台中高鐵站特定區、烏日成功嶺、台灣省議會紀念園區、中興新村及彰化高鐵車站特定區等。

游錫堃說，諮詢委員會由具國會政治、政府管理、建築、歷史、都市計畫、景觀設計及藝術文化等多元專業背景的專家學者組成，盼藉專業建議及創意發想，能勾勒出本院未來國會園區明確且可行的發展願景。

游錫堃表示，立法院1990年就提出院址遷建華山車站案，1994年度中央政府總預算案，首度編列院址興建經費100億元，惟在第2屆立法院審議時遭刪除，立法院遷建首度告吹。

之後第3屆立法院考量凍省後的第4屆立法委員將擴增至225席，遷建案再度被提出，行政院遂在1997年編列立法院新院址興建計畫工程特別預算241.4億元，將遷建地點變更為舊空軍總部。

立法院第4屆第1會期決議通過特別預算，並在1999年6月22日決議以舊空軍總部為新院址，但辦都市計畫變更過程，遭當時台北市議會反對，又遇921大地震全國投入賑災影響，最後逾5年預算保留期終止，第2次遷建計畫無疾而終。

游錫堃表示，立法院現址占地僅約1.9公頃，相較美國國會110公頃，德國29.5公頃，澳洲32公頃，日本10公頃，空間明顯不足，國會代表國家門面，建築的象徵意義非常重大，除會議及內部行政辦公空間，規劃上亦應考慮民眾參訪、集會遊行等民意表達訴求的處所，才符合一個民主國家國會園區的基本功能。

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