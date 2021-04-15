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藍綠協商國務機要費修法先開公聽會 柯建銘：面對歷史
立法院財政委員會今天審查國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，國民黨團占著發言台，杯葛議事，最後在民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召費鴻泰等人協商下，決議4月22日進行公聽會，4月28日審查會計法，並邀總統府秘書長，法務部次長、審計部長等人列席。
柯建銘說，希望國民黨團面對歷史，因此協調可開公聽會，再審會計法，之後出委員會，歷經朝野協商後，赴院會表決。這麼多人除罪化，為何留了幾個人沒除罪化？「不要再做政治鬥爭，要回歸冷靜時刻，這代政治人物在這事情上沒有堅持的話，會受到歷史的拷問。」
柯建銘說，關於國務機要費問題，有點牽涉到前總統陳水扁，國民黨看到陳水扁就起舞，因此今天與國民黨談的是，國務機要費在民國38年叫做特別費，最後總統府的特別費才改為國務機要費，因此國務機要費就是特別費。我國特別費在民國100年已除罪化，換句話說有六、七千人全部除罪化，為何獨獨國務機要費沒有除罪化？這在憲法上是非常嚴肅的事情，叫做平等原則。
柯建銘說，這一代的政治人物要勇敢面對一個事實，2008年陳水扁被特偵組訊問的時候，到北檢開聲押庭，不要忘記陳水扁那時是舉起被銬住的雙手，那一刻台灣人民的感情全部撕裂，為的只有一個事情就是國務機要費的問題，包括過去紅衫軍也是因國務機要費，那時候根本沒有所謂的貪瀆案，但陳水扁被高度汙名化。
柯建銘說，後來因為黃世銘要查彭淮南的特別費，才造成那一波所有公務員除罪化，用這道理來看待，國務機要費也應該要處理的，「呼籲台灣人民很冷靜還原這個歷史，這是一個歷史共業，更重要的是轉型正義的問題」。
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