快訊

輝瑞疫苗將獲陸緊急授權 台商最快5月底有望自費施打

潛艦國造引國際情報戰 韓籍工程師疑遭「外力」施壓將分批離境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宣傳有扣打！國民黨挺反萊豬公投 每位立委認2研習營、2宣講

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨日前前往中選會送反萊豬公投與公投綁大選公投連署書。本報資料照片，記者胡經周／攝影
國民黨日前前往中選會送反萊豬公投與公投綁大選公投連署書。本報資料照片，記者胡經周／攝影

推動反萊豬兩公投國民黨將在全國辦500場宣講，號召民眾828投公投。周日起也將在全國73個立委選區辦研習訓練營，培養宣講種子，立院國民黨團也規劃每立委要擔任2場研習營講師，認養2場宣講，相關規劃將於黨團大會確認。

國民黨公投推動小組召集人林為洲表示，正式展開宣講前必須培養足夠宣講人力，也為後續5月底開始的遍地開花宣講暖身，而舉辦反萊豬公投研習訓練營，最適合的講師就是已在立院第一線抗衡萊豬已久的黨籍立委們。

林為洲說，國民黨目前有38席立委，全國立委則有73個選區，約是國民黨立委席次數的兩倍，1位立委擔任兩區研習訓練營講師，才能滿足需求。

此外，5月底開始的500場以上公投宣講，推估每個立委選區約要舉辦5至10場，黨籍立委若能分攤2場基本額度，也有助於宣講活動舉辦。至於其他場次，則號召地方人士認養，林為洲認為，這樣可擴大參與，也可為地方培養人才。

林為洲表示，這次公投宣講活動與過去米粉會以黨內宣傳為主不同，要全力走出去，與民眾對話，若以1場宣講活動至少可接觸500人計，500場就至少可接觸25萬人，再加上肉干條與扇子文宣擴散出去，相信就會有一定宣傳效果。

公投 國民黨 林為洲

延伸閱讀

美訪問團將與朝野立委會面　藍委：AIT邀請時沒講會談對象

「帶走太多人命」 立委究責林佳龍

九二共識綠抹一國兩制 林為洲：對岸不作聲、台只能靠美

立院明協商國營事業預算 林為洲要求中油三接先停工

相關新聞

藍主席選舉沈富雄挺江啟臣 朱立倫虧：沈挺誰好像很快爆

國民黨主席選舉暗潮洶湧，非黨員的前立委沈富雄今也表態稱，由現任主席江啟臣連任，國民黨2024大選才不會「爆掉」。有意回鍋...

【BNT僵局／下】郭台銘若成台康最大股東 我購買BNT疫苗會有轉機嗎？

BNT疫苗將通過大陸緊急授權，供民眾自費施打，在大陸的台灣民眾也可受惠。不過台灣購買BNT疫苗，自去年10月起就一波三折。在已取得的阿斯特捷利康（AZ）疫苗屢遭質疑、施打率偏低情況下，台灣取得BNT疫苗的希望卻越來越渺茫。相關人士表示，台灣此時要買到BNT疫苗其實不成問題，只是願不願意透過上海復星買而已；在買到之前，還是可以運用現有的兩岸來往機制，給予疫苗施打的便利和認證。

藻礁議題 行政院：樂見環團與政府進行對焦會議

關於藻礁與中油第三天然氣接收站爭議，行政院發言人羅秉成今天在政院會後記者會表示，對於環團與政府部門昨天至今所進行的對焦會...

宣傳有扣打！國民黨挺反萊豬公投 每位立委認2研習營、2宣講

推動反萊豬兩公投，國民黨將在全國辦500場宣講，號召民眾828投公投。周日起也將在全國73個立委選區辦研習訓練營，培養宣...

聖文森火山噴發 我國提供緊急賑災款30萬美元

外交部今天表示，我國友邦聖文森及格瑞那丁本島北部蘇富瑞（La Soufriere）火山9日爆發，我國政府基於兩國友好關係...

柯文哲嗆中央：沒蓋出1戶社宅 沒資格跟我講話

北市府指中央社宅土地無著落，內政部次長花敬群稱已找好地，內政部昨再嗆，北市府不當質疑與對抗中央興建社宅，只會加速台北市民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。