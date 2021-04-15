聽新聞
test
0:00 / 0:00
宣傳有扣打！國民黨挺反萊豬公投 每位立委認2研習營、2宣講
推動反萊豬兩公投，國民黨將在全國辦500場宣講，號召民眾828投公投。周日起也將在全國73個立委選區辦研習訓練營，培養宣講種子，立院國民黨團也規劃每立委要擔任2場研習營講師，認養2場宣講，相關規劃將於黨團大會確認。
國民黨公投推動小組召集人林為洲表示，正式展開宣講前必須培養足夠宣講人力，也為後續5月底開始的遍地開花宣講暖身，而舉辦反萊豬公投研習訓練營，最適合的講師就是已在立院第一線抗衡萊豬已久的黨籍立委們。
林為洲說，國民黨目前有38席立委，全國立委則有73個選區，約是國民黨立委席次數的兩倍，1位立委擔任兩區研習訓練營講師，才能滿足需求。
此外，5月底開始的500場以上公投宣講，推估每個立委選區約要舉辦5至10場，黨籍立委若能分攤2場基本額度，也有助於宣講活動舉辦。至於其他場次，則號召地方人士認養，林為洲認為，這樣可擴大參與，也可為地方培養人才。
林為洲表示，這次公投宣講活動與過去米粉會以黨內宣傳為主不同，要全力走出去，與民眾對話，若以1場宣講活動至少可接觸500人計，500場就至少可接觸25萬人，再加上肉干條與扇子文宣擴散出去，相信就會有一定宣傳效果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言