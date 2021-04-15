宣傳有扣打！國民黨挺反萊豬公投 每位立委認2研習營、2宣講

推動反萊豬兩公投，國民黨將在全國辦500場宣講，號召民眾828投公投。周日起也將在全國73個立委選區辦研習訓練營，培養宣講種子，立院國民黨團也規劃每立委要擔任2場研習營講師，認養2場宣講，相關規劃將於黨團大會確認。

國民黨公投推動小組召集人林為洲表示，正式展開宣講前必須培養足夠宣講人力，也為後續5月底開始的遍地開花宣講暖身，而舉辦反萊豬公投研習訓練營，最適合的講師就是已在立院第一線抗衡萊豬已久的黨籍立委們。

林為洲說，國民黨目前有38席立委，全國立委則有73個選區，約是國民黨立委席次數的兩倍，1位立委擔任兩區研習訓練營講師，才能滿足需求。

此外，5月底開始的500場以上公投宣講，推估每個立委選區約要舉辦5至10場，黨籍立委若能分攤2場基本額度，也有助於宣講活動舉辦。至於其他場次，則號召地方人士認養，林為洲認為，這樣可擴大參與，也可為地方培養人才。

林為洲表示，這次公投宣講活動與過去米粉會以黨內宣傳為主不同，要全力走出去，與民眾對話，若以1場宣講活動至少可接觸500人計，500場就至少可接觸25萬人，再加上肉干條與扇子文宣擴散出去，相信就會有一定宣傳效果。