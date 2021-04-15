聖文森火山噴發 我國提供緊急賑災款30萬美元

BNT疫苗將通過大陸緊急授權，供民眾自費施打，在大陸的台灣民眾也可受惠。不過台灣購買BNT疫苗，自去年10月起就一波三折。在已取得的阿斯特捷利康（AZ）疫苗屢遭質疑、施打率偏低情況下，台灣取得BNT疫苗的希望卻越來越渺茫。相關人士表示，台灣此時要買到BNT疫苗其實不成問題，只是願不願意透過上海復星買而已；在買到之前，還是可以運用現有的兩岸來往機制，給予疫苗施打的便利和認證。

2021-04-15 13:49