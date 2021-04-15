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聖文森火山噴發 我國提供緊急賑災款30萬美元

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真／攝影

外交部今天表示，我國友邦聖文森及格瑞那丁本島北部蘇富瑞（La Soufriere）火山9日爆發，我國政府基於兩國友好關係及人道援助精神，在第一時間宣布提供聖國緊急賑災款30萬美元，我國政府也將視聖國的實際需求，持續提供相關協助。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會上表示，聖文森火山噴發，除外交部長吳釗燮致電聖國總理龔薩福（Ralph Gonsalves）表達我國政府與人民的關心外，也在第一時間宣布提供聖國緊急賑災款30萬美元，向聖國人民及政府傳達台灣休戚與共的堅定情誼。

歐江安表示，蘇富瑞火山爆發後，國際社會十分關注，包含我國、英國、美國、加拿大，以及區域周邊國家貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞及巴貝多等國均已紛紛伸出援手。

歐江安表示，目前火山持續噴發，我國駐館已啟動緊急應變機制，目前旅居聖國的僑民及館團員眷均平安；外交部將持續密注災情發展，並盼火山活動早日平息，聖國人民儘快恢復正常的生活。

外交部 吳釗燮 火山爆發

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