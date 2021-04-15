柯文哲嗆中央：沒蓋出1戶社宅 沒資格跟我講話

北市府指中央社宅土地無著落，內政部次長花敬群稱已找好地，內政部昨再嗆，北市府不當質疑與對抗中央興建社宅，只會加速台北市民逃離台北。市長柯文哲今重話砲轟中央，「在你(中央)還沒蓋出社宅之前，你(中央)沒有資格跟我講話，因為你現在什麼事，都還沒有做。」

中央地方針對社宅議題，頻頻隔空互槓，對於北市府說中央蓋社宅，土地無著落，花敬群稱沒有找不到的問題，北市府發言人陳智菡昨再嗆，中央目前盤點的北市二階社宅，一半流標，戶數還灌水，內政部營建署昨反批，北市府不當質疑與對抗中央興建社宅，只會加速市民逃離台北。

柯文哲今被問及社宅議題，柯文哲重批內政部，蓋請內政部蓋出第一戶公宅，再來跟北市府討論。

柯說，「你(中央)蓋出第一個社宅，再討論租金怎麼訂？抽籤怎麼訂？在你(中央)還沒蓋出之前，你(中央)沒有資格跟我講話，因為你(中央)什麼事都還沒有做。」