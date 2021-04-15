美訪問團將與朝野立委會面　藍委：AIT邀請時沒講會談對象

美國拜登總統派遣前參議員陶德率非官方代表團訪台，傳出下午將於台北萬豪酒店與朝野立委有「國會層級」不公開會面。被點名的國民黨立委陳以信證實，另一立委林為洲則以已另有行程回絕，另一被點名的藍委蔣萬安則未確定。

據了解，美國在台協會（AIT）上周以處長酈英傑名義，個別邀約包含陳以信、林為洲、蔣萬安等立委會面。

林為洲表示上周接獲AIT通知時，並不知道是要與陶德代表團會面，考慮他是反含萊克多巴胺美豬公投領銜人，身分不宜，今天下午也確實另有行程，就予以婉拒。林坦言，若事先知道是朝野立委與代表團會面，敏感性會降低，或許可考慮。

陳以信表示，他是以個人身分接受AIT邀請，不是代表國民黨，事前也不知道會有這次重要的美國訪問團成員在裏面；至於是否因擔任「台美國會議員聯誼會」副會長才受邀，他並不清楚。

至於下午會談內容，陳以信說，要看實際會談當中，也不是只邀他一個人，也有其他立委，就很自然地聽聽美方立場與對現在台美關係看法，有機會當然也會適當表達我方的看法。

國民黨主席江啟臣才批評陶德訪問團此行未見在野黨，陳以信下午會面是否算打臉？陳回應，江啟臣反映的是長期問題，反而是外交部與總統府要特別注意，台美關係應不分朝野都能共同推動，朝野也應該要都有適當接觸的機會。

陳以信說，外交部從蔡政府上台後，接待外國訪問團做法與過去不同，國民黨主政時代美方友人來台，都會盡量安排與朝野政黨有接觸機會；但蔡政府之後，美方或外國友人來台都會集中在行政部門拜會，沒有刻意安排拜會政黨。