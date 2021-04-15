台美拉丁美洲合作再進一步 我駐阿根廷代表會晤美官員

我駐阿根廷代表謝俊得13日和美國駐阿根廷代辦卡爾森（MaryKay Carlson）及美國務院西半球事務代理助卿Julie Chung會晤，外交部今天表示，台美雙方曾就彼此關切意見交換意見，這是我國駐外館處和駐地友好國家使館聯繫互動的一環。

外交部今天在推特上表示，台美在拉丁美洲的合作再進一步，樂見謝俊得和Julie Chung及卡爾森見面；Julie Chung也在推特上表示，很高興和謝俊得見面，共同討論在這半球的工作，從民主治理到對抗新冠肺炎疫情，台灣是這個區域可信任跟珍貴的夥伴。

外交部表示，謝俊得13日與正在阿根廷訪問的Julie Chung會晤，台美雙方曾就彼此關切議題交換意見；這是我國駐外館處與駐地友好國家使館聯繫互動的一環，並非首例。另外，Julie Chung此行前一站訪問哥倫比亞時，也與我駐哥倫比亞代表張幼慈進行視訊意見交流。