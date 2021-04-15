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影／藍綠為扁案除罪化條文吵成一團 意外扯出賴清德

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
立法院財政委員會今天審查攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，國民黨團動員黨籍立委一早排隊，進行程序發言杯葛議程。記者杜建重／攝影
立法院財政委員會今天審查攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，國民黨團動員黨籍立委一早排隊，進行程序發言杯葛議程。記者杜建重／攝影

立法院財政委員會今天審查攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，國民黨團動員黨籍立委進行程序發言杯葛議程，同時也意外扯出副總統賴清德，直指提案目的是民進黨內派系鬥爭，主要是有人要讓賴清德選不了總統。

國民黨立院黨團總召費鴻泰發言時指名提案人立委蔡易餘，質疑官員只要認識蔡易餘，就可以除罪化，更嘲諷若修法通過，蔡易餘的名字就能留名歷史。

此外，費鴻泰也點名排案審查的民進黨召委郭國文，是否受到副總統賴清德所託而排審，若果真如此，賴清德未來也可以不用選總統了，費鴻泰質疑這是民進黨內派系鬥爭放出來的訊息，企圖讓賴清德未來選不了總統，要求郭國文和賴清德都應該說清楚。

財政委員會上午就在國民黨立委的程序發言中度過，主席郭國文最後只能宣布休息，而國民黨立委則索性占據發言台企圖阻止會議進行。

休息過程中，民進黨立委王美惠、蔡易餘、郭國文上前和國民黨團溝通，三人異口同聲指出陳水扁的國務機要費更一審已無罪，不是為了陳水扁修法，郭國文還說「陳水扁的提款機已經沒有鈔票了。」費鴻泰則回嗆「堅持犯罪的人要判刑」，雙方一陣爭執後仍僵持不下， 最後不歡而散。

蔡易餘隨後受訪時指出，陳水扁國務機要費案是制度問題，目前被執行的案件，不會因為今天的修法而有任何改變，希望國民黨不要藉題發揮。

提案人民進黨立委蔡易餘（中）受訪時指出，陳水扁案是制度問題，目前被執行的案件，不會因為今天的修法而有任何改變，希望國民黨不要藉題發揮。記者杜建重／攝影
提案人民進黨立委蔡易餘（中）受訪時指出，陳水扁案是制度問題，目前被執行的案件，不會因為今天的修法而有任何改變，希望國民黨不要藉題發揮。記者杜建重／攝影
休息過程中，民進黨立委王美惠（右三）、蔡易餘（右二）、郭國文（右一）上前和國民黨團溝通，國民黨團總名費鴻泰（坐者左五）回嗆「堅持犯罪的人要判刑」，雙方一陣爭執後仍僵持不下。記者杜建重／攝影
休息過程中，民進黨立委王美惠（右三）、蔡易餘（右二）、郭國文（右一）上前和國民黨團溝通，國民黨團總名費鴻泰（坐者左五）回嗆「堅持犯罪的人要判刑」，雙方一陣爭執後仍僵持不下。記者杜建重／攝影
立法院財委會今天審查「會計法第99條之1條文修正草案」，國民黨團拿出大字報嘲諷民進黨想把陳水扁的國務機要費除罪化。提案人蔡易餘（前）獨自一人在座位上靜聽發言。記者杜建重／攝影
立法院財委會今天審查「會計法第99條之1條文修正草案」，國民黨團拿出大字報嘲諷民進黨想把陳水扁的國務機要費除罪化。提案人蔡易餘（前）獨自一人在座位上靜聽發言。記者杜建重／攝影

賴清德 國民黨 蔡易餘

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