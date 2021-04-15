柯文哲昨嗆蔡政府「用愛發電」 今再嗆「能源政策滿頭問號」

台北市長柯文哲日前與北市議員苗博雅，因核四公投議題互槓，柯文哲昨也在臉書貼出影片，強調他基本上反對核四，但能源議題不是喊爽，蔡政府「難道真的要用愛發電?」柯文哲今再嗆蔡英文，「蔡政府的能源計畫還是滿頭問號」，柯舉昨台積電跳電為例，等同10億元不見，政府不要去講虛無飄渺東西，把實際解決方案講出來、少喊口號。

柯文哲今天出席中正區里長座談，會前受訪表示，台灣這國家，不需要發現問題的人、也不需要解釋問題的人，而是要解決問題的人。柯說，核四他個人認為要蓋下去很困難，但是要停掉，那些善後還是要講清楚怎麼做。

柯文哲說，如果核四要停掉，台電那三千億元要結算，財務要怎麼處理？他非常清楚，核一、核二、核三那些核廢料，也都還放在電廠裡面，作為政治人物，特別是有行政權的人，是要去提出解決問題。

柯文哲嗆民進黨，「如果說他們反核，要跟大家講，如果核四不蓋，後面要怎麼善後？怎麼每天大家都在那邊喊爽，喊完以後，然後哩？」

柯文哲說， 不管是支持、反對的人，「重點不是我反對、我贊成」，而是「如果要蓋，後面怎麼處理？不蓋、後面怎麼處理？」大家講清楚。他不喜歡整天都在喊口號，也沒有解決方案，政治的核心應該是執行力。

柯文哲也再嗆蔡英文，「蔡政府的能源計畫，還是滿頭問號。」再生能源要從5.8%變成20%，沒有想像那麼容易，還有然氣50%會造成電價上漲，也會讓整個台灣發電變得很不穩定。

柯說，聽說昨台積電又跳電， 等同10億元不見了， 不要去講說一些虛無飄渺的東西，

沒有電就跳電，要把實際問題解決方案講出來，少喊口號。