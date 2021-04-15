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提案國務機要費除罪 蔡易餘：非為阿扁量身訂做

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
圖為前總統陳水扁月初公開亮相。記者杜建重攝影／報系資料照
圖為前總統陳水扁月初公開亮相。記者杜建重攝影／報系資料照

立法院財政委員會今天審查國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，國民黨立委今天上午占據發言台，不讓議事進行，批民進黨為扁案脫罪，提案的民進黨立委蔡易餘說，陳水扁的國務機要費案更一審已無罪，目前在執行的案件是龍潭購地等案，不會因為今天修法有任何改變，「修法不是為陳水扁量身訂做」。

國民黨立委今天登記滿程序發言，不斷拖長發言時間，不讓議事進入正式詢答，國民黨立委謝衣鳯還在台上歪樓說「蔡易餘要減肥了沒？你減肥對大家都好，為何要排這案讓朝野困擾」，蔡易餘會後受訪時則表示「我減肥是我自己的事，感謝委員關心我健康體重問題」。

蔡易餘說，2011年會計法修法，國民黨占立院多數，將特別費除罪化，卻把國務機要費留下，就是要作為羞辱陳水扁之用；但陳水扁的國務機要費案，更一審判無罪的理由是支出大於收入，因此未來也極可能判無罪，目前陳水扁執行案子包括龍潭購地案，都不會因今天修法有任何改變。

媒體問到為何要溯及既往到民國95年以前？蔡易餘說，民國95年以前是因制度規定不清楚，因此修法免除責任，制度清楚後，他主張「貪汙就是要關到死」，但制度未清楚前就要一致處理。

媒體問到，民進黨團總召柯建銘今天為何未現身修法審查現場？是不是身體微恙？蔡易餘說，柯總召是很厲害的人，在最重要的時候才會出現，現在還沒到這時候，「柯總召身體很勇！」。

蔡易餘說，柯建銘昨天也說，國民黨早晚會被大家重新檢視在2011年為什麼要因人設事去修法，當年的錯誤，現在有必要導正回來。

國民黨立委占據發言台。記者李承穎／攝影
國民黨立委占據發言台。記者李承穎／攝影

蔡易餘 陳水扁 國民黨

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