藍營不滿為扁案除罪 占發言台還問蔡易餘「減肥沒？」

立法院財政委員會今天審查國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，藍營立委排滿程序發言，試圖拖長時間，不進入正式詢答，最後國民黨立委鄭麗文超過發言時間仍不願下台，占據發言台，國民黨團總召費鴻泰帶領藍營立委一擁而上，在發言台前舉標語，財委會召委郭國文數度制止無效，宣布休息。

該法案事關前總統陳水扁的國務機要費案，藍綠黨團今天都甲級動員審查法案，國民黨立委在會議開始時，就開始登記會議的程序發言，每人時間兩分鐘，但藍營委員紛紛拖長時間。

國民黨立委謝衣鳯發言時還突然「歪樓」，問提案的民進黨立委蔡易餘「你減肥了沒？你先減肥對大家都好，為什麼要排案造成朝野困擾？」，蔡易餘在台下逗趣回應「要我上台備詢嗎？」

國民黨立委賴士葆則說，特別費當年除罪化，是因為七千多位行政首長都因此捲入，血流成河，但民進黨團總召柯建銘為何不將國務機要費納進來？因為當時陳水扁國務機要費還在審查，「老柯那時候還有良心，現在沒有良心了啦！」

費鴻泰上台後開始拖長時間，還說「蔡易餘減不減肥是小事，但不要為犯罪的人脫罪」，郭國文數度要求讓下一位登記的國民黨立委鄭麗文發言，費鴻泰卻說「她腳痛啦，我讓她坐一下」，發言超過十分鐘後，才輪到鄭麗文。

鄭麗文上台後說，「我是背痛啦，但現在心更痛」，她拍桌表示，她今天穿一身黑，原本要參加太魯閣號公祭，卻要在立法院審查如此墮落法案，身為一個立法委員能不擋嗎？要強渡關山嗎？

鄭麗文不斷發言，郭國文不斷說「你適可而止好不好」、「給別人發言時間」、「尊重一下自己好不好」，台下綠委也不斷鼓譟要她下台，但鄭麗文仍不理會，費鴻泰帶立委湧上發言台，最後郭國文便宣布休息，國民黨團則拉椅子坐下圍住發言台。