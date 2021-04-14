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中共指國民黨反人民內戰失敗 左正東：勿簡化大是大非

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨大陸事務部主任左正東。圖／聯合報系資料照
國民黨大陸事務部主任左正東。圖／聯合報系資料照

根據香港明報的報導，港府近日將小學六年級教科書中關於1949年中華民國政府遷台的內容，調整為「由蔣介石領導的中國國民黨則遷至台灣」；今日上午國台辦的記者會，則用「反人民內戰中失敗」形容。國民黨大陸事務部主任左正東強調，中國大陸以此簡化當年的戰爭和遷徙，基於國家民族的大是大非，國民黨必須端正視聽。

左正東指出，內戰是近代中國的悲劇，也是中華民族至今仍未跨越的傷痕，不僅造成了上百萬同胞的死傷，也讓上百萬的家庭骨肉分離，這是一場沒有贏家的戰爭。任何過度簡化或扭曲歷史的說法，只會讓民族的傷痕更難癒合。兩岸都應該深刻反思，並記取教訓，才是不讓悲劇再度發生的最好辦法。

左正東表示，關於當年內戰的成因，兩岸學界已經累積了不少研究成果，也都有各自的道理。但當年中華民國政府邀集全國各黨派共同參與制憲時，中共代表後來退出，咸信這應該是不容忽略的因素。即便如此，中華民國憲法還是在台灣兌現了民主自由的承諾，又提供連結兩岸的憲政基礎，這是穩定兩岸關係的磐石，希望兩岸所有人都能好好珍惜。

左正東說，中華民國至今已經111年，這是無可爭辯的事實，只有正視中華民國存在的事實，兩岸關係才能繼續向前。

國民黨 戰爭

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