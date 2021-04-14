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拚2022空戰 33播客開張 好友爆剛認識黃珊珊臉都超臭

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊的「33加好友」Podcast節目，將找黃珊珊好朋友聊生活上的大小事，將有唱片界、演藝界、產業界等來賓，與黃珊珊一起分享生活經驗。圖／黃珊珊辦公室提供
黃珊珊的「33加好友」Podcast節目，將找黃珊珊好朋友聊生活上的大小事，將有唱片界、演藝界、產業界等來賓，與黃珊珊一起分享生活經驗。圖／黃珊珊辦公室提供

距離2022北市長選戰還有一年多，台北市副市長黃珊珊開始拚網路空戰，最新推出的「33加好友」Podcast節目首集開張，黃珊珊邀超級好友、媒體人康仁俊，分享職場爸媽經驗談，由於鮮少人知道黃珊珊與康仁俊的交情，康透露，他一開始不太認識黃珊珊時，也覺得怎麼黃珊珊很難相處、臉都超臭，但後來才發現，黃珊珊只有外表臭。

康仁俊說，他最早跑新聞時，就認識黃珊珊，但一開始覺得黃珊珊怎麼臉超臭、回話也都是一句、兩句、只講重點。不過直到2015年，他代表親民黨參選變成新手候選人，常常請教黃珊珊怎麼選舉，才開始與黃珊珊比較熟，現在才發現，黃珊珊只有外表這麼臭。

由於這一集的主題為職場爸媽甘苦談，黃珊珊說，她孩子現正值青春期，回想過去帶小孩的甘苦，身為職業婦女，小孩滿月就馬上到保母家，晚上才接回自己帶。回想他兒子第一天上幼兒園，還上演18相送，小孩看著她哭，但第二天後，孩子開始說，「我要去幼兒園。」

但聽到康仁俊女兒到現在，還願意跟爸爸牽手，黃珊珊笑著抱怨「我兒子五歲就不給我牽！」

黃珊珊說，儘管身為職業婦女，一天24小時要當48小時用，不過媽媽天職就是有天線，只要小孩四小時要喝奶，就會醒來，不會覺得累，而且是自己生的，親近感跟爸爸不一樣。

黃珊珊也分享維持親子關係的經驗，就是媽媽盡量不要幫孩子看功課，若可以，還是交給專業家教，否則親子關係會變很差。至於即便媽媽自己帶小孩，每天還是要有時間抽離，媽媽也要花時間喘息。

黃珊珊的「33加好友」Podcast節目，將找黃珊珊好朋友聊生活上的大小事，將有唱片界、演藝界、產業界等來賓，與黃珊珊一起分享生活經驗。撥出時間為每兩周一次、周五晚上八點播出。

黃珊珊的「33加好友」Podcast節目，將找黃珊珊好朋友聊生活上的大小事，將有唱片界、演藝界、產業界等來賓，與黃珊珊一起分享生活經驗。圖／黃珊珊辦公室提供
黃珊珊的「33加好友」Podcast節目，將找黃珊珊好朋友聊生活上的大小事，將有唱片界、演藝界、產業界等來賓，與黃珊珊一起分享生活經驗。圖／黃珊珊辦公室提供

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