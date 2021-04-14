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公投日逼近 蔡英文將於下周世界地球日見環團

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統將於4月22日「世界地球日」在總統府內接見環保團體。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統將於4月22日「世界地球日」在總統府內接見環保團體。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統將於4月22日「世界地球日」在總統府內接見環保團體，由於8月28日公投日逼近，外界關心是否會討論最近熱議的藻礁議題。總統府發言人張惇涵今天表示，總統府已收到台灣公民參與協會之來函，表達「2021全國NGOs環境會議」環保團體代表，欲依照過去慣例，於4月22日拜會總統、陳述建議之訴求。

張惇涵說，基於尊重環保團體代表，總統府規畫，總統依照過去四年的慣例與模式進行，預計將在4月22日當天下午4時，於總統府接見相關代表，總統府並另將函復通知環團代表。

張惇涵也說，總統府也將邀集政府相關單位代表與會，並期盼在多元面向的環境議題上，大家能夠充分交換意見、理性聚焦討論，尋求有建設性的政策建議，為台灣永續發展共同努力。

總統府發言人 張惇涵 世界地球日 蔡英文

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