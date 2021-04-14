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國務機要費除罪化 柯建銘：不敢平反 算什麼政治人物？

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘。本報資料照
民進黨團總召柯建銘。本報資料照

立法院財政委員會明排審國務機要費除罪化的「會計法第九十九條之一條文修正草案」，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，此事攸關司法平等權，「如果連這一點都不敢平反的話，那做什麼政治人物。」

針對會計法修法，為防國民黨團杯葛，民進黨團將於明日財委會祭出甲級動員，今下午也特別先行召集黨團三長，與財委會綠委舉行會前會，討論必要的因應措施。

柯建銘表示，現在總統的「國務機要計畫費用」於民國38年開始已「特別費」科目編列，作為總統行使憲法職權，包括國內外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮等用途，後來因考量中央及地方首長亦有同樣需求，所以仿效國務機要費編列首長特別費，自民國41年擴及到五院院長，並逐步推廣到部會首長及次長以下官員。

柯建銘說，現在總統的國務機要計畫費用是首長特別費的濫觴，而主計處長久以來皆將國務機要計畫費用視為總統的特別費，可從總統府未另編總統特別費為佐證。

據了解，柯建銘今於中常會中報告，認為攸關國務機要費除罪化的會計法修法，無論什麼時候提出來國民黨都會反對，但這是一個轉型正義的問題，也已經到了該去處理的時候。柯建銘表示，國務機要費一直以來被視為總統的特別費，何以特別費已然除罪化，但國務機要費還有罪？這是司法平等權的問題，「如果連這一點都不敢平反的話，那做什麼政治人物。」

柯建銘 民進黨 立法院

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