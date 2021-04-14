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國務機要費除罪化 時代力量：反對個案式修法

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
立法院議場。本報資料照片
立法院議場。本報資料照片

立法院財政委員會將於明天審議「會計法第99條之1修正草案」，時代力量黨部指出，反對「會計法」修惡的惡例延續，時代力量不會接受個案式的修法、更不會支持，也請立法院全體委員三思，勿忘2013年「會計法」修惡的慘痛經驗，別再重蹈覆轍。

時代力量黨指出，2013年5月31日，立法院於會期最後一天深夜偷襲，三讀通過「會計法第99條之1修正草案」，當時的朝野黨團經過密室協商，將民代貪汙除罪化，對我國民主法治造成嚴重傷害，成為一個任何事後修法都無法彌補的個案式修法惡例，也被輿論稱為「顏清標條款」。

黨部指出，所幸這樣的惡法在社會輿論極度反彈之下，兩大黨紛紛道歉，行政院最後提出覆議，立法院6月13日的臨時會上以110票對0票，推翻5月31日的三讀決議。

黨部指出，時代力量在2016年進入國會後，就把「國會透明化」、「破除密室協商」作為重要訴求，其中一個關鍵，就是為了避免2013年「會計法」修惡這樣個案式、偷渡修法再次發生。

黨部指出，本次排入財政委員會審議的修法草案，其實在第9屆時就曾提出，而草案溝通過程中，時代力量本於反對個案式修法的立場，當即表明反對，最終草案未排入委員會討論的議程之中；如今這樣的草案再現，並將被排進委員會審議，時代力量深表遺憾，並再次申明立場，

時代力量 立法院

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