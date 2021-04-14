快訊

3萬片晶圓受影響！台積電南科晶圓廠跳電 損失數億元

獨／泰豐經營權之爭又起？南港提解任三席獨立董事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「公投非作戰」蔡英文解釋為何不提對案 下令積極溝通

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統下午主持民進黨中常會。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統下午主持民進黨中常會。記者蘇健忠／攝影

民進黨日前拍板，針對828公投，執政團隊不提對案。蔡英文總統今天在民進黨中常會上表示，外界所謂主戰、主和的說法都不精確，因為公投不是作戰，是政府跟人民溝通的機會，唯一要考慮的，要怎麼說明比較清楚，要怎麼樣對話比較能化解疑慮。

蔡總統說，為了要積極向民眾說明，並做好社會溝通，自己已要求執政團隊，要把公投結果，對國家整體發展帶來的影響和衝擊，清楚地告訴台灣人民，包括增加天然氣、減少燃煤、發展綠能、非核家園，這些政府落實能源轉型目標的具體做法，此外，也要以國際標準及確保食安、處理豬肉進口，由於此事涉及台美關係和國際經貿布局，並關係到台灣在激烈國際經貿變局中的生存空間，因此務必清楚說明。

蔡英文指出，執政團隊選擇不提公投對案，是因為在這個階段，政府有方向、也有策略地在推動能源改革，也努力要讓台灣和國際能夠接軌，這些策略和方向有必要讓更多人民了解，目前也已經著手準備各項政策說明，「我也希望我們全黨上下，要把這次公投，視為重要的政策溝通機會，和民眾直接面對面，用最淺白的方式、最清楚的說明，把我們的立場說清楚」。

蔡英文表示，府院黨的任務，就是說服所有支持者，相信政府有永續的規劃、長遠的布局、細緻的策略，有能力帶領台灣，乘風破浪，在重重挑戰中度過一關又一關，落實各項改革，讓台灣在世界上有更寬廣的空間。

據轉述，民進黨秘書長林錫耀在常會中指出，原訂11日舉行的座談會，將延後至太魯閣事故善後到一定階段後再舉辦，講師陣容也在持續增強中，行政院長蘇貞昌若時間允許，也會參加。

至於環團今天下午舉行對焦會議，邀經濟部次長曾文生等人對話。民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨樂見各界共同為了能源轉型與藻礁保護尋求雙贏的努力，相信大家對於台灣整體環境保護的心情都是一致的，對於能源轉型的目標也沒有不同。

謝佩芬說，對於環團呼籲政府提出各種方案評估，相信行政部門都會充分彙整各方意見，日前蘇貞昌也已經要求行政部門對可能的替代方案進行評估，希望能在未來尋求對於保護藻礁與能源轉型影響最小的雙贏方案。

民進黨 公投 蔡英文

延伸閱讀

不提對案 蔡英文：公投非作戰是與人民溝通機會

蘇貞昌神隱9天派發言人說明 他酸：史上最輕鬆行政院長

會計法修法立院明審查 國民黨團：為扁案貪汙除罪化？

衛福部募太魯閣8億捐款引質疑 蔡英文：100%專款專用

相關新聞

江啟臣批民進黨雙重標準：反核卻對日排核廢水軟弱退讓

日本政府決定將福島第一核電廠，在三一一核災後產生的核廢水排入海中。國民黨主席江啟臣今在中常會表示，這樣的作為將衝擊鄰近海...

國務機要費除罪化 時代力量：反對個案式修法

立法院財政委員會將於明天審議「會計法第99條之1修正草案」，時代力量黨部指出，反對「會計法」修惡的惡例延續，時代力量不會...

派高官訪陸但派摯友訪台 拜登政府向兩岸傳達重要訊號

美國宣布氣候特使柯瑞赴中國大陸的同一天，派非官方代表團訪問台灣，稱美國總統拜登的摯友訪台傳遞「重要訊號」；確實，拜登政府如此巧妙安排訪問行程，向兩岸皆傳送了重要訊號，即華府並未越過官方與非官方關係之間的界線，北京、台北都不該過於氣憤或興奮。...

帛琉旅遊泡泡敗在哪？業者慘兮兮 下一波誰敢接棒

帛琉旅遊泡泡4月1日上路，短短不到半個月，因為團費高、防疫規定嚴格，消費者興趣缺缺，業者私下一提到衛福部長陳時中就罵聲連連。已有旅行業者悄悄停賣行程，華航也因訂位太少，取消17日來回班機，泡泡面臨破滅。旅行業者表示，如果帛琉旅遊泡泡防疫規定太嚴等問題再不解決，「別的泡泡也開不了」。

「公投非作戰」蔡英文解釋為何不提對案 下令積極溝通

民進黨日前拍板，針對828公投，執政團隊不提對案。蔡英文總統今天在民進黨中常會上表示，外界所謂主戰、主和的說法都不精確，...

接見澳洲新任駐台代表 陳菊盼人權進一步交流合作

監察院長陳菊接見澳洲駐台辦事處新任代表露珍怡時表示，台澳雙方不止經貿、教育長期往來，在原住民、婦女等人權議題上，都有類似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。