「公投非作戰」蔡英文解釋為何不提對案 下令積極溝通
民進黨日前拍板，針對828公投，執政團隊不提對案。蔡英文總統今天在民進黨中常會上表示，外界所謂主戰、主和的說法都不精確，因為公投不是作戰，是政府跟人民溝通的機會，唯一要考慮的，要怎麼說明比較清楚，要怎麼樣對話比較能化解疑慮。
蔡總統說，為了要積極向民眾說明，並做好社會溝通，自己已要求執政團隊，要把公投結果，對國家整體發展帶來的影響和衝擊，清楚地告訴台灣人民，包括增加天然氣、減少燃煤、發展綠能、非核家園，這些政府落實能源轉型目標的具體做法，此外，也要以國際標準及確保食安、處理豬肉進口，由於此事涉及台美關係和國際經貿布局，並關係到台灣在激烈國際經貿變局中的生存空間，因此務必清楚說明。
蔡英文指出，執政團隊選擇不提公投對案，是因為在這個階段，政府有方向、也有策略地在推動能源改革，也努力要讓台灣和國際能夠接軌，這些策略和方向有必要讓更多人民了解，目前也已經著手準備各項政策說明，「我也希望我們全黨上下，要把這次公投，視為重要的政策溝通機會，和民眾直接面對面，用最淺白的方式、最清楚的說明，把我們的立場說清楚」。
蔡英文表示，府院黨的任務，就是說服所有支持者，相信政府有永續的規劃、長遠的布局、細緻的策略，有能力帶領台灣，乘風破浪，在重重挑戰中度過一關又一關，落實各項改革，讓台灣在世界上有更寬廣的空間。
據轉述，民進黨秘書長林錫耀在常會中指出，原訂11日舉行的座談會，將延後至太魯閣事故善後到一定階段後再舉辦，講師陣容也在持續增強中，行政院長蘇貞昌若時間允許，也會參加。
至於環團今天下午舉行對焦會議，邀經濟部次長曾文生等人對話。民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨樂見各界共同為了能源轉型與藻礁保護尋求雙贏的努力，相信大家對於台灣整體環境保護的心情都是一致的，對於能源轉型的目標也沒有不同。
謝佩芬說，對於環團呼籲政府提出各種方案評估，相信行政部門都會充分彙整各方意見，日前蘇貞昌也已經要求行政部門對可能的替代方案進行評估，希望能在未來尋求對於保護藻礁與能源轉型影響最小的雙贏方案。
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