被批用垃圾車廣播炒聲勢 黃珊珊：我什麼事都不能做？

垃圾車常搭上市政宣導廣播，台北市議員王鴻薇指出，台北市垃圾車廣播錄音原本是市長柯文哲或市府首長宣傳市政，但近來竟悄悄換成副市長黃珊珊，她批評市府利用市政資源，拉抬黃珊珊個人聲勢。黃珊珊回應，幫做市政宣傳，應該很正常，「那我什麼事都不能做了嗎？」

王鴻薇質疑，錄音廣播是防疫宣導，為何不是由市民較熟悉的柯市長來廣播？其他縣市若非市長廣播，也是局處首長，沒見過副手廣播，且外界都知道黃珊珊要選市長，這樣不顧社會觀感、濫用行政資源，這就是柯文哲市長的「台北價值」？

黃珊珊回應，幫做市政宣傳，這應該很正常，「那我甚麼事都不能做了嗎？」她會盡力幫忙做市政宣傳。市府發言人陳智菡指出，垃圾車播音是台北市政府宣導市政的重要管道，開放各局處申請，從2015到今年4月，共有28件不同的局處宣導申請案，內容從主計處的人口普查宣導、警察局防詐騙宣導、公費流感疫苗接種等。

陳智菡說，最近市民聽到黃珊珊的錄音，是防疫宣導內容，去年4月柯文哲市長也錄製過。柯市長與黃珊珊為北市防疫正、副指揮官，輪流錄音協助宣導相當正常，並非選舉考量。