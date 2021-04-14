警察假摔逮捕陳抗民眾 立委馬文君批：碰瓷執法

彰化員林警分局前局長洪文宏指示員警遇陳抗推擠時就順勢跌倒逮人，法院判民眾無罪。立委馬文君今天表示，警方高層指示員警假摔構陷民眾入罪，檢察官竟也未經詳查就起訴，部分檢警曲意奉承，討好高層，不保護民眾權益，甚至設計陷，民怨就是這樣累積起來的。

馬文君說，2019年11月黃姓退休員警得知蔡總統將要到彰化員林站台，於是帶著陳情書與汽笛喇叭，單獨一人到中山路與員林大道口等候車隊通過，並走到中央分隔島按了七八聲喇叭，高喊「要陳情」。

員警卻一擁而上，一名洪姓警員倒地，雙手挫傷，一名楊姓督察要搶奪黃錫富的汽笛喇叭，造成撕裂傷，檢察官偵結，依「妨礙公務」與「傷害」罪嫌起訴黃姓退警。但法官在審理時，檢閱37支不同員警身上配戴的密錄器，情節卻大逆轉！

有密錄器錄到，在事發前，林姓所長接到「分局長」電話，接著林姓所長就交代現場員警，「陳抗者出來，所有人貼上去，若對方推擠就直接跌倒，其他人就以現行犯逮補陳抗者」。而受傷的楊姓督察也被錄到，曾交代林姓所長：「如果陳抗者有推員警，員警就跌倒」。

馬文君指出，足球比賽「假摔」會被黃牌警告；在籃球場上，「假摔」可能吃下技術犯規，但在台灣，竟然是警方高層指示員警「假摔」，構陷民眾入罪，檢察官竟然也未經詳查就起訴！

法官判決黃姓退警無罪，因為兩個理由：一是黃錫富當時僅消極、被動的反射動作，並非積極、主動出手攻擊。其次則是「妨害公務」構成要件，是以公務員依法執行職務為前提，不包括「上級不當指示」。判決書的最後字句鏗鏘，呼籲警界長官，勿對基層員警做出不當指示或要求，也再次提醒員警們，恪遵的對象，唯有「國家的憲法與法令」！

這件警世判決，令人一則以喜，一則以憂，喜的是國家還有如此謹慎細心，勇於任事，正義感凜然的法官，憂的是部分檢警曲意奉承，討好高層，不保護民眾權益，甚至設計陷害…，民怨就是這樣累積起來的。