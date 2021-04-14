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江啟臣批民進黨雙重標準：反核卻對日排核廢水軟弱退讓
日本政府決定將福島第一核電廠，在三一一核災後產生的核廢水排入海中。國民黨主席江啟臣今在中常會表示，這樣的作為將衝擊鄰近海洋生態，不但日本內部漁業團體具名反對，鄰近南韓、中國大陸都相繼提出抗議，我國外交部僅有關切，沒表達抗議，令人遺憾。江啟臣批評，民進黨一向將反核視為核心價值，面對核災廢水排放，卻軟弱退讓，不但是雙重標準，更犧牲我國漁民權益。
江啟臣說，透過中常會，國民黨要表達本黨反對日本將福島核災廢水排入海中的嚴正立場。民進黨政府更應該拿出執政的魄力以及高度，向日本政府提出抗議。
此外，旱情持續，江啟臣表示，紐約時報甚至在上星期，以專文的方式，報導台灣半導體業用水情形，以及面臨休耕的農民困境。中部地區的居民，已經面臨供五停二的生活不便，甚至有專家擔憂旱情持續，6月份後，半導體產業將陷入減產的危機。民進黨政府將半導體產業形塑為護國神山，大肆宣傳，卻無力協助產業擺脫困境，更顯荒謬。
短期因應部分，江啟臣呼籲政府，重新盤點節水政策的實際運作狀況，包含海水淡化、伏流水、現有抗旱水井等，都應該要達到預期目標。建築工地每天湧出的地下水，也應該規劃緊急備用的儲存設備，降低水資源浪費，協助人民與產業共同渡過難關。
長期規劃上，江啟臣認為，政府應該由行政院主導，跨部會成立因應極端氣候的任務編組。透過具體行動，落實本黨執政時期提出的「國家氣候變遷調適政策綱領」。就災害、維生基礎設施、水資源、土地使用、海岸、能源供給及產業、農業生產及生物多樣性與健康等八個令領域，落實因應調適策略。
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