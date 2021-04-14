快訊

直播／拜登老友陶德訪問團抵台 將展開為期三天訪問

台積電南科廠驚傳停電？ 公司回應了

下一步選桃園市長？林智堅：眼前著重加速市政建設

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
桃園市長鄭文燦（中）與新竹市長林智堅（右）互動不錯，林月初才邀鄭到新竹參加兒童藝術節開幕。聯合報系資料照片
桃園市長鄭文燦（中）與新竹市長林智堅（右）互動不錯，林月初才邀鄭到新竹參加兒童藝術節開幕。聯合報系資料照片

桃園市長鄭文燦明年將任滿，由於鄭與新竹市長林智堅互動頻繁，今天上廣播節目時被問及是否挺林智堅選桃園？鄭四兩撥千金地說，「應該是說下一個市長，我們（民進黨）贏的機會比較大」，林是跟桃園互動多、往來密切，但沒表態要選。林智堅下午說，任期還有1年多，眼前最重要工作是加速推動市政建設，讓市民有更好生活。

林智堅曾多次獲選為「五星市長」，施政滿意度高，頗受市民認同，由於明年同樣任期屆滿，被認為可能挑戰桃園市長大位，近月與鄭文燦多次同框，在抗旱、防疫等事務上交流不少，林年初到桃園時，還曾說「自己不是在桃園，就是在往桃園路上」。

除了不時造訪桃園，林智堅也多次邀約鄭文燦到新竹交流，4月初重點活動新竹兒童藝術節開幕，鄭就擔任開幕式嘉賓，陪林智堅玩起空中滑板，2人互動熱絡，鄭當時就力讚林智堅了不起，讓新竹市成為亮點的兒童城市，兒藝節更是全台辦最好的城市。

針對與桃園往來密切，林智堅今天下午表示，與桃園互動多，是因兩城市是桃竹共同生活圈，在交通、教育、文化往來交流都很密切，雙方的頻繁互動，也都是為了推動市政進步。

林也說，這幾年來，自己與市府同仁努力，讓新竹市有很大改變，接下來任期1年多，眼前最重要的工作還是加速推動各項市政建設，讓市民有更好的生活。

林智堅 新竹 鄭文燦

延伸閱讀

林智堅接種疫苗 脫西裝露內衣有這條線⋯網友吃驚了

將是新竹市最美幼兒園 華德福非營利幼兒園6月底招生

太魯閣號事故送暖 林智堅捐1個月薪資所得

壽山動物園 林智堅來參觀

相關新聞

自曝又被性騷擾 黃捷：會讓噁心的人知道尊重女性

高雄市議員黃捷今在臉書自曝再度收到性騷擾、威脅等不雅字句留言，黃捷表示，絕不容忍這類囂張又侵犯的犯罪行為，會在蒐證完整後...

韓選主席？江啟臣：他那麼溫暖周到 應該會想到要怎麼做

國民黨主席江啟臣中午參加Yahoo TV「鄉民大會」節目，同框由藝人郭子乾扮演的「韓國魚」。「韓國魚」要江啟臣用一句話形...

下屆桃園市長 鄭文燦：希望民進黨籍的人當選

桃園市長鄭文燦今天上午接受廣播節目專訪，被問到是否支持新竹市長林智堅參選下屆桃園市長時，他認為林贏的機會比較大，但民進黨...

下一步選桃園市長？林智堅：眼前著重加速市政建設

桃園市長鄭文燦明年將任滿，由於鄭與新竹市長林智堅互動頻繁，今天上廣播節目時被問及是否挺林智堅選桃園？鄭四兩撥千金地說，「...

濫用預算行銷萊豬 監委認農委會嚴重疏漏卻低調不提糾正案

蔡政府屢遭質疑用網軍治國，針對農委會去年因「1450事件」、「科學人」萊豬廣告爭議，被質疑有編預算養網軍之嫌，監察院完成調查報告指出，農委會對廣告刊登過程有嚴重疏漏，近年還數度以「加強文宣」為由，要求動用行政院第二預備金，但行政院長蘇貞昌屢次指示農委會自行從「農產品受進口損害救助基金」支用，動用農損基金做萊豬進口政策宣傳，卻也違反基金設立用途。

台美日歐供應鏈研討會 吳釗燮：打造更強韌產業供應鏈

外交部今天表示，為了提升各國在後疫情時代的供應鏈韌性及中小企業因應能力，外交部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。