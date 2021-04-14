下一步選桃園市長？林智堅：眼前著重加速市政建設

桃園市長鄭文燦明年將任滿，由於鄭與新竹市長林智堅互動頻繁，今天上廣播節目時被問及是否挺林智堅選桃園？鄭四兩撥千金地說，「應該是說下一個市長，我們（民進黨）贏的機會比較大」，林是跟桃園互動多、往來密切，但沒表態要選。林智堅下午說，任期還有1年多，眼前最重要工作是加速推動市政建設，讓市民有更好生活。

林智堅曾多次獲選為「五星市長」，施政滿意度高，頗受市民認同，由於明年同樣任期屆滿，被認為可能挑戰桃園市長大位，近月與鄭文燦多次同框，在抗旱、防疫等事務上交流不少，林年初到桃園時，還曾說「自己不是在桃園，就是在往桃園路上」。

除了不時造訪桃園，林智堅也多次邀約鄭文燦到新竹交流，4月初重點活動新竹兒童藝術節開幕，鄭就擔任開幕式嘉賓，陪林智堅玩起空中滑板，2人互動熱絡，鄭當時就力讚林智堅了不起，讓新竹市成為亮點的兒童城市，兒藝節更是全台辦最好的城市。

針對與桃園往來密切，林智堅今天下午表示，與桃園互動多，是因兩城市是桃竹共同生活圈，在交通、教育、文化往來交流都很密切，雙方的頻繁互動，也都是為了推動市政進步。

林也說，這幾年來，自己與市府同仁努力，讓新竹市有很大改變，接下來任期1年多，眼前最重要的工作還是加速推動各項市政建設，讓市民有更好的生活。