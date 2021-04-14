竹北水資中心二期擴建明年完成 可供竹科1萬噸再生水

立法院內政委員今天前往竹北水資源中心視察「新竹地區水情暨再生水利用現況」，該中心目前正進行二期擴建工程，預計2022年完工後每日污水處理量可提升至4.5萬公噸。內政部政務次長花敬群指出，新竹並非水情最嚴峻的地區，不過考量到科技廠商的用水需求，目前回收水部分僅用於澆花、消防，而在高雄、台中等地，已有科技廠商可使用再生水，擴建水資源回收中心也是未來重點。

立法院內政委員會召集委員林思銘、立委林為洲、湯蕙禎等人，今天到竹北水資源回收中心參觀回收水取水過程及擴建工區。

花敬群強調，竹科是台灣科技產業的重鎮，穩定新竹的供水是政府責無旁貸的事，竹北水資源回收中心擴建後，可提供1萬噸的再生水給科學園區使用；政府多方努力下，現階段新竹供水仍沒有太直接的困難，政府也會超前部屬，因應未來預期增加更大供水需求。

花敬群也說，現階段回收水主要用來澆灌、非直接使用的部分來替代自來水，水資源回收中心的再生水，科技廠商就可多元使用，如高雄的鳳山及臨海、台中的福田都已經與廠商簽訂使用合約，新竹近期也積極完成海淡廠提供民生用水，省下來的民生用水又可反過來給工業廠商使用，多元的供給水資源應該可以滿足新竹長期用水需求。

縣府工務處表示，目前竹北市汙水下水道接管用戶有3萬2756戶，接管率為43.7%，二期擴建工程完工後，每日污水處理量可從2萬公噸提升至4.5萬公噸，除了改善河川水體水質外，處理後的回收水也可視產業需求轉化為再生水，提供產業用水彈性。

而竹北及竹東水資中心每日各提供1500噸回收水，近期也加強提供回收水的效能至3到4.5倍，增設回收水取水口工程，縮短水車裝載等待時間，便利居民、企業及機關取用。 立法院內政委員今天到竹北水資源回收中心，聽縣府人員簡報解說水資中心回收水供水情況。記者陳斯穎／攝影 竹北及竹東水資中心每日各提供1500噸回收水，近期也增設回收水取水口工程，縮短水車裝載等待時間。記者陳斯穎／攝影

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