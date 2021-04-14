台美日歐供應鏈研討會 吳釗燮：打造更強韌產業供應鏈

外交部今天表示，為了提升各國在後疫情時代的供應鏈韌性及中小企業因應能力，外交部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會、歐洲經貿辦事處及台灣金融研訓院今天辦理「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的「供應鏈重組暨中小企業金融」（Supply Chain Restructuring and SME Financing）線上研討會。外交部長吳釗燮表示，研討會目的是促進各國對話與合作，共同打造更加強韌多元的產業供應鏈。

外交部表示，吳釗燮、AIT處長酈英傑（Brent Christensen）、日本台灣交流協會代表泉裕泰及歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）均親自出席並致詞。

吳釗燮致詞表示，全球疫情大幅改變並加速全球產業供應鏈重組，研討會目的是促進各國對話與合作，共同打造更加強韌多元的產業供應鏈，他也特別歡迎歐盟首度共同擔任GCTF主辦方，彰顯彼此維護供應鏈安全及透過GCTF帶領世界前行的共同利益與目標。

吳釗燮表示，台灣在疫情來襲前，就已積極深化與美國、日本及歐盟等理念相近國家的經貿夥伴關係，並尋求提升供應鏈的多元性以因應可能的各種危機。疫情爆發後，台灣也迅速採取多項經濟紓困計畫協助我國中小企業，讓台灣去年的經濟成長再次位居亞洲四小龍之首，希望藉由這次GCTF研討會與各國分享台灣經驗，讓理念相近國家在後疫情時代一起站穩腳步，並在民主、自由、人權及法治等共享價值下，讓彼此經貿夥伴關係更為強健。

AIT表示，這次會議討論如何鞏固印太地區多元且具彈性的供應鏈，以及金融服務業如何支持中小企業在不斷發展演進的全球經濟中，開創一個全新的供應鏈生態系統。依循美國總統拜登2月發布之新的行政命令，酈英傑重申，美國將以2020年美國在台協會與台灣所展開的供應鏈重組合作、美國在台協會和外貿協會聯合聲明，以及美台經濟繁榮夥伴對話為基礎，與台灣建立堅實牢固的夥伴關係。

酈英傑致詞時表示，為鞏固關鍵供應鏈，美方希望和理念相近的國家，以及同樣秉持信任、法治等相似價值，並強力保護智慧財產權的夥伴共同合作，相信這些共享價值將進一步使印太地區的社群和經濟更加富饒。

外交部表示，這次研討會是GCTF自2015年成立以來，首度以供應鏈為主題的活動，其中德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）也親自上線觀摩，為德國首次參與GCTF活動。