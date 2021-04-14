後備軍人教召所屬企業擬獎助 國防部委學術單位研究

立法院決議要求財政部向立法院限時提出後備軍人接受召集所屬企業可獲稅賦減免的報告，國防部日前也以74萬餘元額度，請學術單位進行「後備軍人召集優待條例草案第十條之稅式支出評估報告研究案」。

立法院通過臨時提案指出，鑑於各國運用租稅手段，支持全民國防。如：美國2011年通過退伍軍人就業法，提供企業每僱用一位退伍軍人可獲5600美元減稅額；若僱用傷殘戰士，每位最高可獲9600美元減稅額。英國、日本為鼓勵職員參與後備動員，政府亦對直接補貼企業損失。

提案指出，我國推動募兵制暫行條例施行日期至109年12月31日止，國軍退除役官兵輔導委員會就「鼓勵募兵政策」已擬訂新計畫，110年2月26日送行政院待核定，請財政部於1個月內向立法院財政委員會提出稅式支出評估相關規範之書面報告。

國防部政務辦公室日前以74萬9千餘元決標，由國立政治大學得標進行「後備軍人召集優待條例草案第十條之稅式支出評估報告研究案」。