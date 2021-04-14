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綠營內戰 陳其邁：競爭難免但還是要團結

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市鬧區一面看板，強打湧言會將推出的4名新秀照片，一旁是趙天麟、蔡英文總統照片，讓黨內人士質疑，初選都還沒走，怎麼好像已經篤定提名。圖／葉建德提供
高雄市鬧區一面看板，強打湧言會將推出的4名新秀照片，一旁是趙天麟、蔡英文總統照片，讓黨內人士質疑，初選都還沒走，怎麼好像已經篤定提名。圖／葉建德提供

距離2022選舉還有1年多，綠營內戰已開打。高雄市黨部執行委員葉建德質疑主委趙天麟立場不公正，獨厚子弟兵有壯大湧言會派系私心，讓黨內衝突浮上檯面。市長陳其邁對此回應，他忙於市政，很少過問黨務，但黨內競爭難免，但對外還是要團結。

趙天麟日前受訪曾談及湧言會將在2022高雄議員選戰推18名人選，要全力衝刺力拚民進黨在議會席次過半，加上近日高雄市鬧區一面看板，強打湧言會將推出的4名新秀照片，一旁是趙天麟、蔡英文總統照片，讓黨內人士質疑，初選都還沒走，怎麼好像已經篤定提名。

葉建德昨天先在高雄市黨部執行委員會議上點出此事，接著發新聞稿批趙天麟將黨部轉型為「海天下」，掀開黨內派系競爭壓力鍋。葉今天又發動一波攻勢，質疑趙天麟「請問不在湧言會支持的18人及未來被提名者，是趙主委輔選對象嗎？」

趙天麟昨天透過黨部新聞稿回應，表示看板是4名新人自費處理，不是黨部奧援，也提到黨部主委及所有黨工皆為黨員公共財，願為所有有意投入參選的現任或新人參選人推薦助選，試圖緩和這場衝突。

湧言會成員、高雄市議員林智鴻表示， 派系利益不能大過政黨利益是民進黨文化，趙天麟上任後，帶領黨部做出許多蛻變與革新，讓黨部及基層黨員士氣高昂，對2022高雄議員選戰，目標就是席次實質過半，壯大高雄隊，才能讓想做事的其邁市長加速拚市政。

林智鴻也說，新人掛看板增加能見度是很正常過程，無須別過度放大，民進黨DNA就是栽培新人，讓城市走向進步，尊重黨員發表意見自由，但必須團結一心，朝過半目標邁進。

葉建德回應，他跳出來當「烏鴉」，無意要破壞團結，出發點是善意提醒，對黨愛之深責之切，葉也稱讚趙天麟是有理想、遠見的政治工作者，栽培子弟兵無可厚非，但別忽略「還有很多人需要幫忙」，他相信彼此有雅量，不會因為這次事件，就老死不相往來。

外界解讀這場內戰是新潮流槓上湧言會，葉建德說，他雖然在市議員簡煥宗團隊工作，但他不歸屬於任何派系。

簡煥宗表示，葉建德當過黨部執行長，熟悉黨部運作，葉的說法可受公評。簡也說，陳菊上任監察院長後，菊系就解散，高雄已沒有所謂「菊系」，希望外界別再動輒冠上菊系這標籤。簡也說，「我也很期待加入雄湧連線，希望共享黨部資源」。

對於綠營內戰，市長陳其邁（中）今天回應，他忙於市政，很少過問黨務，但黨內競爭難免，但對外還是要團結。本報資料照片
對於綠營內戰，市長陳其邁（中）今天回應，他忙於市政，很少過問黨務，但黨內競爭難免，但對外還是要團結。本報資料照片
高雄市黨部執行委員葉建德質疑主委趙天麟（中）立場不公正，獨厚子弟兵有壯大湧言會派系私心，讓黨內衝突浮上檯面。圖／高雄市黨部提供
高雄市黨部執行委員葉建德質疑主委趙天麟（中）立場不公正，獨厚子弟兵有壯大湧言會派系私心，讓黨內衝突浮上檯面。圖／高雄市黨部提供

趙天麟 高雄市 民進黨

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