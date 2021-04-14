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會計法修法立院明審查 國民黨團：為扁案貪汙除罪化？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

立法院財政委員會明將審查民進黨立委蔡易餘所提的會計法第99條之1修正草案，被解讀要為前總統陳水扁國務機要費案除罪化。國民黨團上午呼籲，蔡英文總統、民進黨要對修法表態，若要因人設事，應修特赦法才是正道。

國民黨團書記長鄭麗文表示，台灣民主史上最大汙點是扁政府時總統與高官貪汙，現在民進黨團要在立院為他們一一除罪，總統府不用表態？蔡總統對自己國務機要費態度如何？若台灣民主政治可讓民進黨這樣公然踐踏，如何走下去？

鄭麗文也提到，陳水扁還有很多審理中的案件，對於這個國務機要費除罪化修法，司法單位態度是什麼？這些案件會不會因修法被帶風向影響？

國民黨團總召費鴻泰也說，當年陳水扁妻子吳淑珍在要發票報銷國務機要費畫面仍歷歷在目，提案修法讓國務機要費除罪化的的蔡易餘到底想幹什麼，難道支持貪汙除罪化？難道要鼓勵公務員可以做刊載不實、貪污的事情？

費鴻泰說，貪汙還可除罪化，這個國家領導人還知道羞恥？蔡英文總統如果授意蔡易餘提案修法，有種就直接特赦陳水扁就好，為什麼要修法讓老百姓以為只要在立院多數，任何犯罪都可除罪化，行政院與蔡總統應表態是否支持這個提案。

國民黨立委賴士葆也說，民進黨團推動會計法修法當然是因人設事，要讓國務機要費除罪化，否則若真如民進黨宣稱要建立制度，那就不要溯及既往；一般公務員貪污幾萬元就是重刑，現在這麼嚴重的國務機要費要除罪，人民有辦法接受？

賴士葆表示，蔡英文總統有種就不分對向大赦，讓陳水扁免於刑責；或是讓扁水有案件審理完後針對性特赦。賴認為，蔡想特赦陳水扁卻不敢做，才要推給立法院，毫無擔當。

國民黨立委曾銘宗也說，民進黨與蔡英文總統要說清楚是否支持修會計法的理由，若要赦免陳水扁就走正道，提出赦免法修正。

民進黨 陳水扁 國民黨

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