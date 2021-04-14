促轉會擬再延任1年 國民黨團：2022再當民進黨東廠？

促進轉型委員會再度向行政院提出延任1年，國民黨團書記長鄭麗文上午批評，促轉會成立時明文規定任期2年，去年申請延期1年，承諾立院為完成工作1年內做完，再交各部會落實，如今證明說謊，質疑早就跟行政院長蘇貞昌套好。

鄭麗文也提到，促轉會去年申請延任時，前年並沒有預編預算，國會毫無監督辦法；現在去年也沒有編今年延任後預算，等於民進黨、行政院要怎樣就怎樣，台灣還是民主國家？民進黨破壞國家體制，促轉會本身就不正義，就要被轉型。

國民黨立委曾銘宗質疑，促轉會去年申請延任一年，理由是說總結報告還沒完成，這次又申請再延，難道一樣是因為報告沒有完成？認為促轉會二次延期不符比例原則，促轉會也已沒有繼續存在必要，行政院應退回，否則拒審促轉會明年預算。

國民黨團總召費鴻泰表示，促轉會要調什麼預算資料通通不提供，什麼都是機密，就是扮演栽贓的東廠角色，一個機構只扮演栽贓、酬庸角色，存在的價值是什麼？難道這個單位只要民進黨執政就能無限延任，繼續栽贓？

費鴻泰也提到，促轉會有一位委員，兩年前立委選舉時獲時代力量提名，最後被民進黨搓湯圓，後來卻當促轉會委員，這不就是酬庸？

國民黨立委賴士葆表示，其他國家類似轉型正義委員會，多設置2至3年，短時間內把過去不正義的事情處理完畢；我國促轉會成立至今有什麼成績？一延再延，只是戀棧的最佳典範，促轉會已成政府真正大肥貓。

賴士葆說，促轉會不是執行單位，是研究收集資料寫報告單位，一延再延就是為了明年選舉要當執政黨打手。

鄭麗文批評，促轉會成立3年來沒明確成績，運作與人事都是黑箱，公然豢養肥貓、政治酬庸、浪費公帑，只有2018年積極扮演執政黨東廠角色，鎖定當時的新北市長候選人侯友宜陷害、誣陷、打擊，這次延任難道是2022要再次上場？