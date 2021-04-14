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自曝又被性騷擾 黃捷：會讓噁心的人知道尊重女性
高雄市議員黃捷今在臉書自曝再度收到性騷擾、威脅等不雅字句留言，黃捷表示，絕不容忍這類囂張又侵犯的犯罪行為，會在蒐證完整後、採取法律行動，讓這些噁心的人知道，什麼叫做尊重女性！
黃捷今在臉書表示，她的臉書及Instagram又收到一波性騷擾和恐嚇訊息及留言，除了嗆聲「X爆你菊花」、「你多久就變成棄婦」、「妳就成為妓女」，還用「誘姦」羞辱戴瑋姍、吳沛憶兩位議員，稱蔡英文總統是「炮友一大堆的妓女」，甚至恐嚇要「殺幾個人警告所有淫賤的民進黨團」。
黃捷說，對於女性政治人物，類似的性騷擾和恐嚇訊息從未停止，但我們更不能麻木和妥讓。當性騷擾成為日常，主流化的性別意識仍來日方長。
黃捷強調，她不只是代表自己一個人，還代表著也遭遇著一樣情況的許多女性，可能一輩子洗不掉的陰影。因此不能默不作聲、裝沒看到，更不能在司法上縱容這些躲在鍵盤後的騷擾惡徒。
黃捷說，她必須強烈譴責性羞辱及恐嚇的言論，絕不容忍這類囂張又侵犯的犯罪行為，會在蒐證完整後，採取法律行動，讓這些噁心的人知道，什麼叫做尊重女性！
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