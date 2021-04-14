快訊

將來銀行現吹哨人！ 立委爆中華電信採購涉掏空

南投縣前縣長彭百顯新書 揭露921重建工程遭羅織入罪

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣前縣長彭百顯今天舉辦新書發表會，並為南投鄉親在新書上簽名。記者江良誠／攝影
南投縣前縣長彭百顯今天舉辦新書發表會，並為南投鄉親在新書上簽名。記者江良誠／攝影

南投縣前縣長彭百顯今天舉行「彭百顯的回歸」新書發表會，提到當年捲入921貪汙案，讓他陷入深淵，他只能勇敢堅持，歷經11年司法纏訟，才還他清白。他認為921對他和災民都是一場試煉，南投災區現已重建恢復往昔，他也將在今年921舉辦圓滿心願法會，為罹難者祈福超渡。

「彭百顯的回歸－921啟示錄」新書發表會今天在南投市樂涼餐廳舉辦，上百名鄉親到場支持「老縣長」，讓彭百顯相當感動。

1999年的921大地震是台灣罕見的世紀浩劫，地震後彭百顯帶領縣府團隊投入重建工程，未料卻被指涉及重建工程貪汙，讓他遭南投地檢署羈押，還被求處有期徒刑20年，直到2011年最高法院判決彭百顯921重建工程案無罪定讞，才還他清白。

彭百顯說，這本新書就是揭露當年他被執政黨秋後算帳的過程，災後官司讓他陷入人生深淵，幸好一路有鄉親相陪，在這場不對稱的官司中他受盡煎熬、傷痛，即使最終「無罪定讞」，卻也是一場讓人贏不起的官司。

彭百顯說，921案讓他看透人性，體驗生活處處不得志，卻也理解生命的代價是人生的心安與生命的價值光輝，非一時爭長論短與是非對錯，921地震是世紀浩劫，代表天地人間巨變，他相信許多罹難者和災民仍未能找到回家的路，因此委請中華身心靈平衡研究協會，今年921將在南投舉辦圓滿心願法會，透過法會超渡，圓滿罹難者回家心願。

南投縣前縣長彭百顯今天舉辦新書發表會，並為南投鄉親在新書上簽名。記者江良誠／攝影
南投縣前縣長彭百顯今天舉辦新書發表會，並為南投鄉親在新書上簽名。記者江良誠／攝影

921大地震 貪汙

延伸閱讀

北市府建管處爆集體收賄 涉案業者交保

南投推產業創新 最高補助100萬

審豪宅執照放水 北市4公務員涉賄

8億多元募款用途未徵詢 家屬憂愛心變質

相關新聞

韓選主席？江啟臣：他那麼溫暖周到 應該會想到要怎麼做

國民黨主席江啟臣中午參加Yahoo TV「鄉民大會」節目，同框由藝人郭子乾扮演的「韓國魚」。「韓國魚」要江啟臣用一句話形...

下屆桃園市長誰來選？鄭文燦：林智堅贏得機會比較大

桃園市長鄭文燦今天上午接受廣播節目專訪，被問到是否支持新竹市長林智堅參選下屆桃園市長時，他認為林贏的機會比較大，但民進黨...

南投縣前縣長彭百顯新書 揭露921重建工程遭羅織入罪

南投縣前縣長彭百顯今天舉行「彭百顯的回歸」新書發表會，提到當年捲入921貪汙案，讓他陷入深淵，他只能勇敢堅持，歷經11年...

立委要求文化部查評審洩密媒體 李永得：把我移送法辦

國際影音平台風波不斷。立委萬美玲今在立院質詢時，質疑之前擔任國際影音平台限制性招標的九位評審，有人違反規定洩密資料給媒體...

拜登好友率團訪台 外交部：傳達美對台堅定友誼和支持

美國前參議員陶德（Christopher Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（...

高雄屢傳槍響 議員寫信求蘇貞昌「震怒」還市民平安

高雄市屢傳槍擊案，國民黨高雄市議員邱于軒寫信到行政院院長信箱，希望中央重視高雄的治安問題。邱于軒說，質詢也質詢了，也要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。