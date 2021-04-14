南投縣前縣長彭百顯新書 揭露921重建工程遭羅織入罪
南投縣前縣長彭百顯今天舉行「彭百顯的回歸」新書發表會，提到當年捲入921貪汙案，讓他陷入深淵，他只能勇敢堅持，歷經11年司法纏訟，才還他清白。他認為921對他和災民都是一場試煉，南投災區現已重建恢復往昔，他也將在今年921舉辦圓滿心願法會，為罹難者祈福超渡。
「彭百顯的回歸－921啟示錄」新書發表會今天在南投市樂涼餐廳舉辦，上百名鄉親到場支持「老縣長」，讓彭百顯相當感動。
1999年的921大地震是台灣罕見的世紀浩劫，地震後彭百顯帶領縣府團隊投入重建工程，未料卻被指涉及重建工程貪汙，讓他遭南投地檢署羈押，還被求處有期徒刑20年，直到2011年最高法院判決彭百顯921重建工程案無罪定讞，才還他清白。
彭百顯說，這本新書就是揭露當年他被執政黨秋後算帳的過程，災後官司讓他陷入人生深淵，幸好一路有鄉親相陪，在這場不對稱的官司中他受盡煎熬、傷痛，即使最終「無罪定讞」，卻也是一場讓人贏不起的官司。
彭百顯說，921案讓他看透人性，體驗生活處處不得志，卻也理解生命的代價是人生的心安與生命的價值光輝，非一時爭長論短與是非對錯，921地震是世紀浩劫，代表天地人間巨變，他相信許多罹難者和災民仍未能找到回家的路，因此委請中華身心靈平衡研究協會，今年921將在南投舉辦圓滿心願法會，透過法會超渡，圓滿罹難者回家心願。
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