南投縣前縣長彭百顯新書 揭露921重建工程遭羅織入罪

南投縣前縣長彭百顯今天舉行「彭百顯的回歸」新書發表會，提到當年捲入921貪汙案，讓他陷入深淵，他只能勇敢堅持，歷經11年司法纏訟，才還他清白。他認為921對他和災民都是一場試煉，南投災區現已重建恢復往昔，他也將在今年921舉辦圓滿心願法會，為罹難者祈福超渡。

「彭百顯的回歸－921啟示錄」新書發表會今天在南投市樂涼餐廳舉辦，上百名鄉親到場支持「老縣長」，讓彭百顯相當感動。

1999年的921大地震是台灣罕見的世紀浩劫，地震後彭百顯帶領縣府團隊投入重建工程，未料卻被指涉及重建工程貪汙，讓他遭南投地檢署羈押，還被求處有期徒刑20年，直到2011年最高法院判決彭百顯921重建工程案無罪定讞，才還他清白。

彭百顯說，這本新書就是揭露當年他被執政黨秋後算帳的過程，災後官司讓他陷入人生深淵，幸好一路有鄉親相陪，在這場不對稱的官司中他受盡煎熬、傷痛，即使最終「無罪定讞」，卻也是一場讓人贏不起的官司。