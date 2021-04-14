下屆桃園市長誰來選？鄭文燦：林智堅贏得機會比較大

桃園市長鄭文燦今天上午接受廣播節目專訪，被問到是否支持新竹市長林智堅參選下屆桃園市長時，他認為林贏的機會比較大，但民進黨內部最後會提名誰，還需要綜合考慮。

鄭文燦表示自己是持開放態度，如果桃園在地人才競選時能拉開領先腳步，也是好的選項，不過離選舉還有一段時間。他也說，林智堅目前只是跟桃園有比較多互動，往來比較密切，但他並沒有表態要選。以適合度跟勝選度來考量，這個部分會讓民進黨有充分的決策空間，不必急著決定。

被問到對副總統賴清德的看法時，鄭文燦用「擇善固執」形容，誇賴一路走來非常專注，有很好的執政表現，過去互動也很好，2人的關係是「One Team，One Goal」,一個團隊、一個目標，目標是把總統蔡英文的執政做好。

鄭文燦表示，現在總統的目標是完成人民期待，每一個人都必須在自己的職務上努力，以他自己為例，就是不添亂、能加分和協助中央完成各種政策。

被問到選總統時，鄭文燦認為這個議題「炒過頭了」。他表示，現在828公投都還沒結束，828公投結束後，還有明年選舉，凡是應該要一步一步努力往前走，自己雖然沒有把自己的政治生涯跟2022桃園市長選舉結果掛勾，但是希望是民進黨籍的人當選。

【中央社／桃園14日電】

桃園市長鄭文燦今天接受電台專訪時表示，對下一屆桃園市長人選「態度開放」，針對2024年是否要選總統，則表示現在就是把市長做好，外界不必急著幫他找工作、寫政治劇本。

鄭文燦今天上午接受台北流行廣播電台POP Radio主持人邱明玉專訪時，被問及是否挺新竹市長林智堅選桃園市長。鄭文燦表示，下一屆桃園市長民進黨贏面大，但民進黨要提名誰，桃園在地也有優秀人才，「我的態度開放」，他也說，林智堅只是跟桃園互動多、往來密切，但並沒有表態要選桃園市長。

針對2024是否要選總統，鄭文燦則說，「凡事要一步一步努力往前走」，每一個執政都應該要想到，如何現在就把人民照顧好，希望下一屆桃園市長仍是民進黨籍當選，但他現在就是把市長做好，外界不必急著幫他找工作、寫政治劇本。

他也說，前總統陳水扁過去曾落選台北市長，但後來還是當選總統，總統蔡英文過去也落選總統過，但後來還是選上，針對2022地方選舉影響2024總統大選等，「我沒有做過多政治解讀」。

至於用一句話形容副總統賴清德，鄭文燦說，賴副總統一路走來專注、擇善固執，「與我互動也是很好」，心裡不把兩人當作競爭關係，共同目標就是把蔡總統的執政做好。

至於台鐵太魯閣號事故造成嚴重死傷，交通部長林佳龍也因此請辭，鄭文燦說，林佳龍很用心處理太魯閣號事件，「不是說完美下莊，這本來就是該做的」，林佳龍展現了負責任的態度，「不論他做什麼決定，我個人是支持他的決定」。

至於林佳龍未來的政治發展，鄭文燦說，沒有人會在這一刻想下一步，從政要有人性，不是隨時在想下一步，現在心情應該只是想很溫暖的把事故家屬部分照顧好，至於外界對林佳龍的慰留，鄭文燦則說，林佳龍在部長任內的表現受到肯定，產業跟工會主張慰留也是人之常情。

鄭文燦也提到，國民黨一直說美國總統拜登（JoeBiden）當選不挺台灣，把藍綠對抗的思維放大到美國，覺得只要破壞台美關係就是一件好事。

鄭文燦說，美國前參議員陶德（Chris Dodd）將率團訪問台灣，是美國政府的信號，只是以拜登總統私人特使的身分來，「因為中國不斷施壓，美國要清楚傳達訊息他挺台灣」，此行具有非常高度代表性，政治上表示要繼續跟台灣保持密切、友好、堅定的關係。

針對日本敲定2年後要把福島第一核電廠2011年發生核災的輻射汙水排放入海，鄭文燦表示，因為剛發生也還在進行中，目前就是多關切，所有的核食若有輻射污染都不能進口，但要限制哪裡的，可以討論，當然周邊國家有權利表達關切，但這個問題不必急著扣帽子。

針對今年8月28日公投日，總統蔡英文邀府、院、黨、黨團及執政縣市長共商時局，對8月公投達成「不提對案」共識。鄭文燦表示，無論提對案或不提對案，蔡總統都是希望一個團隊、一個目標，雖然最後決定不提對案，但提不提不影響執政上負責任的態度。

至於鼓勵民眾怎麼投票，他表示，黨團對投票方式有兩種意見，不投票或是投反對票，黨內主流意見是投不贊成，但目前還在溝通，但基本上不投贊成票，針對藻礁公投部分，鄭文燦說，中央針對三接做了定案，「我們沒辦法改變，所以會要求生態保育做好」。

針對旱象未解，桃園的水情部分，石門水庫蓄水率跌破3成，鄭文燦表示，桃園市確實有限水危機，「進入橙燈是有可能的」，屆時洗車場、游泳池也會限水，但幸虧桃園市7個月前就開始抗旱，不然石門水庫現在早就乾了。