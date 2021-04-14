影／國務機要費除罪化 藍批民進黨說了算

立法院財委會將在明天把觸及國務機要費除罪化議題的會計法修法排入審查，引發國民黨立委費鴻泰、賴士葆、鄭麗文等多位藍委今天舉行記者會質疑這是針對性立法，並表示這是民進黨的遮羞布嗎？

費鴻泰表示，當時陳水扁與吳淑珍拿發票報國務機要費的事歷歷在目，這次修法是民進黨的遮羞布嗎？賴士葆也說，如果民進黨要修法建立制度，那就不要朔及既往，可是這次修法民進黨就是要朔及既往，難道在立法院仗著人數多就可以決定違法或不違法嗎？