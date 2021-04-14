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將來銀行現吹哨人！ 立委爆中華電信採購涉掏空

影／國務機要費除罪化 藍批民進黨說了算

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委鄭麗文（右）今天批評民進黨把轉型正義的機構當成東廠的政治打手。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委鄭麗文（右）今天批評民進黨把轉型正義的機構當成東廠的政治打手。記者潘俊宏／攝影

立法院財委會將在明天把觸及國務機要費除罪化議題的會計法修法排入審查，引發國民黨立委費鴻泰、賴士葆、鄭麗文等多位藍委今天舉行記者會質疑這是針對性立法，並表示這是民進黨的遮羞布嗎？

費鴻泰表示，當時陳水扁與吳淑珍拿發票報國務機要費的事歷歷在目，這次修法是民進黨的遮羞布嗎？賴士葆也說，如果民進黨要修法建立制度，那就不要朔及既往，可是這次修法民進黨就是要朔及既往，難道在立法院仗著人數多就可以決定違法或不違法嗎？

鄭麗文則是對促轉會轉型正義的機構提出質疑，當初成立轉型正義本來就是任務型的機構，但如今其任期卻是一延再延，反而在2018年在選舉發揮東廠功能，打擊在野黨侯友宜的選情，難道其任期的延續是為了2022或是2024的選舉嗎。

立法院財委會將在明天把觸及國務機要費除罪化議題的會計法修法排入審查，引發國民黨立委費鴻泰（右二）、賴士葆（右一）、鄭麗文（中）等多位藍委今天舉行記者會質疑這是民進黨的遮羞布。記者潘俊宏／攝影
立法院財委會將在明天把觸及國務機要費除罪化議題的會計法修法排入審查，引發國民黨立委費鴻泰（右二）、賴士葆（右一）、鄭麗文（中）等多位藍委今天舉行記者會質疑這是民進黨的遮羞布。記者潘俊宏／攝影

民進黨 立法院

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