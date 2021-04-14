快訊

將來銀行現吹哨人！ 立委爆中華電信採購涉掏空

影／朝野推職保新法 勞團要求保障職災醫療

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院今天審查勞動部「勞工職業災害保險及保護法」（職保新法），工傷協會等勞團在場外舉行記者會，呼籲職保新法要保障職災勞工的終身醫療。記者潘俊宏／攝影
立法院今天審查勞動部「勞工職業災害保險及保護法」（職保新法），工傷協會等勞團在場外舉行記者會，呼籲職保新法要保障職災勞工的終身醫療。記者潘俊宏／攝影

立法院今天審查勞動部「勞工職業災害保險及保護法」（職保新法），工傷協會等勞團在場外舉行記者會，呼籲職保新法要保障職災勞工的終身醫療，且在修法關鍵第十六條費率審查中要參照企業主是否違反職安的紀錄來作為保費參考依據。

工傷協會專員劉念雲一開始帶領各勞團喊口號，並要求職保新法要打消RCA的呆帳，持續保障職災勞工退保後的醫療權利；再來是調漲職災紀錄不好的企業主保費，以此掌握職災黑數。

RCA員工關懷協會前理事長劉荷雲表示，RCA勞工上百億的職災醫療只是冰山一角，職保新法應以打消過去職災案件的呆帳為底限。劉念雲希望朝野立委能齊心修法在五一勞動節前送給勞工這項禮物，而不是讓這項新法只淪為保障勞工的口號。

立法院今天審查勞動部「勞工職業災害保險及保護法」（職保新法），工傷協會等勞團在場外舉行記者會，呼籲職保新法要保障職災勞工的終身醫療。記者潘俊宏／攝影
立法院今天審查勞動部「勞工職業災害保險及保護法」（職保新法），工傷協會等勞團在場外舉行記者會，呼籲職保新法要保障職災勞工的終身醫療。記者潘俊宏／攝影

職災 RCA 勞團

延伸閱讀

下班繞路吃鹹粥出車禍！台南地院認定職災「溫暖有人性」判決引發南北美食論戰

被捲、被夾職災居首位 台南市勞工局8大工業區辦宣導

曹雅雯升格老闆組「好聞」 自爆「職災」痛翻

太魯閣號事故／貪圖方便付出的高昂代價

相關新聞

韓選主席？江啟臣：他那麼溫暖周到 應該會想到要怎麼做

國民黨主席江啟臣中午參加Yahoo TV「鄉民大會」節目，同框由藝人郭子乾扮演的「韓國魚」。「韓國魚」要江啟臣用一句話形...

下屆桃園市長誰來選？鄭文燦：林智堅贏得機會比較大

桃園市長鄭文燦今天上午接受廣播節目專訪，被問到是否支持新竹市長林智堅參選下屆桃園市長時，他認為林贏的機會比較大，但民進黨...

南投縣前縣長彭百顯新書 揭露921重建工程遭羅織入罪

南投縣前縣長彭百顯今天舉行「彭百顯的回歸」新書發表會，提到當年捲入921貪汙案，讓他陷入深淵，他只能勇敢堅持，歷經11年...

立委要求文化部查評審洩密媒體 李永得：把我移送法辦

國際影音平台風波不斷。立委萬美玲今在立院質詢時，質疑之前擔任國際影音平台限制性招標的九位評審，有人違反規定洩密資料給媒體...

拜登好友率團訪台 外交部：傳達美對台堅定友誼和支持

美國前參議員陶德（Christopher Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（...

高雄屢傳槍響 議員寫信求蘇貞昌「震怒」還市民平安

高雄市屢傳槍擊案，國民黨高雄市議員邱于軒寫信到行政院院長信箱，希望中央重視高雄的治安問題。邱于軒說，質詢也質詢了，也要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。