影／朝野推職保新法 勞團要求保障職災醫療
立法院今天審查勞動部「勞工職業災害保險及保護法」（職保新法），工傷協會等勞團在場外舉行記者會，呼籲職保新法要保障職災勞工的終身醫療，且在修法關鍵第十六條費率審查中要參照企業主是否違反職安的紀錄來作為保費參考依據。
工傷協會專員劉念雲一開始帶領各勞團喊口號，並要求職保新法要打消RCA的呆帳，持續保障職災勞工退保後的醫療權利；再來是調漲職災紀錄不好的企業主保費，以此掌握職災黑數。
RCA員工關懷協會前理事長劉荷雲表示，RCA勞工上百億的職災醫療只是冰山一角，職保新法應以打消過去職災案件的呆帳為底限。劉念雲希望朝野立委能齊心修法在五一勞動節前送給勞工這項禮物，而不是讓這項新法只淪為保障勞工的口號。
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