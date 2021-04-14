高雄屢傳槍響 議員寫信求蘇貞昌「震怒」還市民平安

高雄市屢傳槍擊案，國民黨高雄市議員邱于軒寫信到行政院院長信箱，希望中央重視高雄的治安問題。邱于軒說，質詢也質詢了，也要求警方嚴正掃蕩黑槍了，但高雄治安問題還是層出不窮，只能求助中央蘇院長「震怒」還高雄市民平安。所以她決定寫信到行政院院長信箱，希望中央重視高雄的治安問題。

邱的信件內寫道，她是對於高雄市近來治安敗壞感到擔憂的高雄市民，也是高雄市議員邱于軒，最近不知道蘇貞昌有沒有關注高雄市治安的問題？

高雄市警察局長人事異動頻繁，高雄市治安似乎也跟著動盪不安，被外界戲稱為「高譚市」，槍擊案頻傳，黑槍似乎隨手可得。光4月13日清晨甚至有人持槍掃射鐵皮屋近10槍造成4人中彈，傍晚民眾拿改造手槍自戕身亡，更別說3月中才發生在大樹的10槍斃2命的情殺案，這些宛如黑幫電影才會出現的情節發生在高雄市，讓市民議論紛紛，也人心惶惶。

邱並寫道，高雄市民更對於蘇貞昌認為高雄市治安事件頻傳只是「突發的情殺、仇殺難免」的說法感到失望，畢竟誰希望每天打開電視就看到自己居住的城市一下子有網紅當街遇刺，一下子又發生毒品兇殺案。

邱于軒呼籲蘇貞昌拿出兩年前針對「韓市府」的魄力，立即「震怒」要求內政部長和刑事局長等長官南下坐鎮，不要再雙標！或者請警政署長和兩位副署長一同南下高雄，他們三人都曾任高雄市警察局長，一起來為高雄市的治安問題開藥方或商討對策。

邱說，非常時期就該有非常手段，基層員警和黃局長的努力她十分肯定，但治安事件頻傳，讓市民憂心忡忡，警政是全國一體的，希望院長能協助高雄渡過這治安黑暗期，讓高雄百姓能安心，還高雄市民平安。