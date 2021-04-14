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拜登派老友陶德率團訪台 蔡英文明官邸設宴接待

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片

美國總統拜登派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）及兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）訪問台灣，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，竭誠歡迎訪問團來台，並向拜登及美國政府對台灣的支持表達誠摯感謝之意。蔡總統預計明天上午10時於總統府接見訪問團，並於明晚於官邸設宴接待。

張惇涵表示，熟悉美國政壇的人士對於陶德前參議員與拜登總統的深厚交情，可謂眾所皆知，陶德前參議員也是當年「台灣關係法」立法過程的重要推手；而阿米塔吉及史坦柏格分別在小布希總統及歐巴馬總統任內擔任副國務卿，並曾多次訪台，是熟稔台灣、對台友好的美國資深政要。

張惇涵表示，拜登政府上任後，台美之間持續深化各項領域的交流合作，大家有目共睹。而拜登上任迄今不到三個月，即派遣具有相當代表性的訪團來台，並涵蓋民主黨及共和黨的資深政要，這一方面顯示台美之間的堅定友誼，另一方面，更再次展示台美關係的堅若磐石，並且，也充分傳達美國跨黨派對台灣的支持。

張惇涵表示，蔡總統預計將在4月15日上午10時於總統府接見訪問團，並在當日晚間於官邸設宴接待。期盼雙方能就深化台美各層級及各領域的合作議題上，深入交換意見，持續強化台美關係的穩健發展。

拜登 張惇涵 總統府發言人

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