影／公共媒體法難產 李永得：兩個核心問題要先解決

文化部長李永得上午赴教育委員會報告「公共媒體法推動進度與我國公廣集團面對全球數位化之發展規劃」，會前被媒體詢問公共電視法修法進度，李永得表示，公共電視法有兩個核心問題要先解決，第一個是經費來源的問題，在原來所提的公媒法裡面是談到由文化發展基金來支應公共媒體的需求。第二個是組織架構的問題，原來規劃是要整併所有公廣媒體，包括華視、公視、客家電視台，甚至原來包括原民台、台語台，加上中央社和央廣。如此龐大的整併，組織該如何處理，或是應不應該集中在一個董事會之下，大家有不同的意見，急待需要溝通。華視總經理莊豐嘉日前表示華視新聞資訊台上架52頻道，他事前並不知情的說法，上午在立院備詢也受到關注。 文化部長李永得上午赴教育委員會報告「公共媒體法推動進度與我國公廣集團面對全球數位化之發展規劃」。記者蘇健忠／攝影 文化部長李永得（左）與華視總經理莊豐嘉（右）上午赴教育委員會報告「公共媒體法推動進度與我國公廣集團面對全球數位化之發展規劃」，會前受訪李永得表示，公共電視法有兩個核心問題要先解決，第一個是經費來源的問題，第二個是組織架構的問題。華視總經理莊豐嘉日前表示華視新聞資訊台上架52頻道，他事前並不知情的說法，也受到關注。記者蘇健忠／攝影 文化部長李永得上午赴教育委員會報告「公共媒體法推動進度與我國公廣集團面對全球數位化之發展規劃」。記者蘇健忠／攝影