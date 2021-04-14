《台灣關係法》42周年 美派前高官訪台

因應美國總統拜登的要求，前美國參議員多德（Chris Dodd）丶前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）和斯坦伯格（James Steinberg）13日啟程出訪台灣。一位白宮官員稱這是拜登對台灣及其民主承諾發出的「個人信號」。

此外，拜登政府的一位高級官員告訴路透社，派遣這個「非官方」代表團前往台灣也是為了紀念《台灣關係法》頒布42周年。拜登在擔任美國參議員時曾投票支持該法案。

該官員說，代表團將與台灣高級官員會面，並遵循美國政府派遣高級別丶非官方代表團出訪台灣的傳統。該名官員說：「這三個人長期是台灣的朋友，並且與拜登總統個人關系密切。此舉發出了一個美國對台灣及其民主承諾的重要信號。」

拜登政府官員說：「美國致力於與台灣接觸，並根據美國的『一個中國』政策深化我們在共同利益上的合作。」這位官員拒絕證實派遣此代表團訪台是否與美國氣候特使克裡本周訪問上海有關。該名官員告訴路透社，華盛頓與北京的氣候談判不應該與其他領域的交流做聯想。

他表示：「這次出訪當然也不是為了減少我們對北京行為的任何擔憂。美國與台灣的非官方接觸應該獨立存在。」當被問及國務院宣布後未來擴大與台灣的官方層面接觸時，該官員回答說：「我們現在還沒有具體的計劃，特別是出訪，但是我當然希望我們會有符合我們一個中國政策的接觸和出訪。」

這名官員說，當日本首相菅義偉本周晚些時候訪問華盛頓與拜登舉行會談時，台灣和維持兩岸現狀將是會談的一部分。此前，美國國務院上周五發布一項新的指導方針，讓美國官員能更自由地與台灣官員會面。在中國加強擾台軍事行動之際，美國這一連串的舉動加深了與台北的關系。

特朗普任內曾派遣當時的衛生部長阿札爾 (Alex Azar) 與國務院次卿克拉奇 (Keith Krach) 訪台，而拜登上任後則是派遣三名前高官訪台。

中國反彈

同日稍早，中國外交部發言人趙立堅也針對美國放寬美台官員交流一事做出評論，重申中國堅決反對美國的決定，並已向美國提出嚴正交涉。他說，中方敦促美方認清形勢，不要在台灣問題上玩火，以免給中美關系和台海和平穩定造成顛覆性的影響和破壞。

趙立堅在例行記者會上說，所謂的「美台交往指導方針」公然鼓勵美國政府與台灣接觸，已嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方在台灣問題上向中方作出的嚴肅政治承諾，將台獨勢力發出嚴重錯誤信號。

他呼籲美國妥善處理涉台問題，不要向台獨勢力發出錯誤信號，以免為中美關系與台海和平穩定造成顛覆性的影響與破壞。

William Yang/鄒宗翰 (路透社等)

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