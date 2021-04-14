孫大千批促轉會萬年東廠：預算可做台鐵監視預警系統

促轉會報請延任1年，前立委孫大千在臉書提出5點質疑，包括促轉會每年要花費的預算，恐怕足夠更換F-5E的彈射椅，以及完成在台鐵沿線脆弱路段的監視預警系統。孫說，蘇貞昌在核准促轉會報請延任案的同時，請別忘了向台灣人民交代一下，為什麼對於核定台鐵總體檢報告要如此拖拖拉拉，他強調自己堅決反對「萬年東廠」。

一，原本在2年內應該完成的工作，到現在過了3年都一事無成，這樣的組織有什麼臉再花納稅義務人的錢呢？

二，促轉會每年要花費的預算，恐怕足夠更換F-5E的彈射椅，以及完成在台鐵沿線脆弱路段的監視預警系統。對台灣人民來說，到底哪一個比較划算？

三，在過去3年，促轉會除了爆出一個張天欽的東廠風波之外，究竟對於促進台灣轉型正義的工作上有什麼具體的成果？

四，促轉會所列的未來3項工作，「貫徹究責」、「協力共進」及「深化法制」，根本就是自打嘴巴。過去3年，促轉會都沒有貫徹究責和協力共進嗎？至於深化法治，難道行政院法制單位和立法院不能完成嗎？

五，促轉會不斷地延任擴權，難道不害怕成為台灣下一次民主改革中要被轉型正義的對象嗎？