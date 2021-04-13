聽新聞
test
0:00 / 0:00

促轉會將再延任一年 鄭麗文：成民進黨政治提款機

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長鄭麗文。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團書記長鄭麗文。圖／聯合報系資料照片

促轉會再度向行政院提出延任一年，國民黨立法院黨團書記長鄭麗文質疑，行政院長蘇貞昌濫權讓促轉會不斷延任，將其當作「民進黨政治提款機」，向支持者展現「民進黨有在做轉型正義」，台灣人民可接受蔡政府花納稅錢養這種萬年殭屍機關？

鄭麗文表示，促轉會宣稱成立有4大任務：「還原歷史真相」、「威權象徵處理」、「平復司法不法」、「重建社會信任」，但近3年來根本沒人知道他們到底轉了什麼，究竟還原什麼歷史真相？有任何重大歷史翻轉？尸位素餐，浪費民脂民膏。

鄭麗文舉例，促轉會以「威權象徵處理」名義，將中正紀念堂衛兵交接儀式從館內移至廣場上，甚至要移除館內的蔣公銅像，請問衛兵交接儀式是街頭藝人表演？蔣公銅像是裝置藝術

鄭麗文說，這些都是我國一段重要歷史文化保留，促轉會對其強加政治色彩，甚至意圖剷除，在民進黨所謂推動轉型正義過程，只有造成社會上更多對立與仇恨，如何「重建社會信任」？這樣的促轉會，不是可笑至極？

促轉會 鄭麗文 民進黨 轉型正義 裝置藝術

延伸閱讀

藍批交部主秘動員「保龍」

國民黨團：太魯閣亡者屍骨未寒 保龍黨就急慰留林佳龍

影／太魯閣撞車事故 鄭麗文指監院應有所作為

蔡英文要外界勿懷疑改革台鐵決心 鄭麗文：改革在哪？

相關新聞

拜登遣「最佳友人」陶德訪問台灣 將會晤蔡總統

美國總統拜登將派前參議員陶德（Chris Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）和史坦伯格（...

立院財委會明審國務機要費除罪化 綠撇為扁案

立法院財政委員會明天將排審國務機要費除罪化的「會計法第九十九條之一條文修正草案」，藍營批評為前總統陳水扁案脫罪。民進黨立...

退撫條例 教團4呼籲

立法院明將排審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，主要條文是由行政院提出的在職提撥免稅、月領退休金調整機制、解除...

促轉會將再延任一年 鄭麗文：成民進黨政治提款機

促轉會再度向行政院提出延任一年，國民黨立法院黨團書記長鄭麗文質疑，行政院長蘇貞昌濫權讓促轉會不斷延任，將其當作「民進黨政...

威權象徵處理總統府掛零 林濁水：總得給個理由吧

促轉會宣布將報請行政院再延任1年，引發各界討論。民進黨前立委林濁水今天在臉書表示，促轉會公布公共場所威權象徵未處理機關掛...

2022議員選舉卡位 高雄綠營派系內鬥浮上檯面

布局2022年議員選舉，高雄市民進黨派系內鬥浮上檯面。高雄市五福、中華路口出現一塊巨型看板，一邊以民進黨宣傳政績為主，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。