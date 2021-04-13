促轉會將再延任一年 鄭麗文：成民進黨政治提款機

促轉會再度向行政院提出延任一年，國民黨立法院黨團書記長鄭麗文質疑，行政院長蘇貞昌濫權讓促轉會不斷延任，將其當作「民進黨政治提款機」，向支持者展現「民進黨有在做轉型正義」，台灣人民可接受蔡政府花納稅錢養這種萬年殭屍機關？

鄭麗文表示，促轉會宣稱成立有4大任務：「還原歷史真相」、「威權象徵處理」、「平復司法不法」、「重建社會信任」，但近3年來根本沒人知道他們到底轉了什麼，究竟還原什麼歷史真相？有任何重大歷史翻轉？尸位素餐，浪費民脂民膏。

鄭麗文舉例，促轉會以「威權象徵處理」名義，將中正紀念堂衛兵交接儀式從館內移至廣場上，甚至要移除館內的蔣公銅像，請問衛兵交接儀式是街頭藝人表演？蔣公銅像是裝置藝術？

鄭麗文說，這些都是我國一段重要歷史文化保留，促轉會對其強加政治色彩，甚至意圖剷除，在民進黨所謂推動轉型正義過程，只有造成社會上更多對立與仇恨，如何「重建社會信任」？這樣的促轉會，不是可笑至極？