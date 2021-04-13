災害管理及降低醫療負擔專案今簽署 聖國大使：正是時候

「台灣國際醫衛行動團隊」（TaiwanIHA）及國合會等多個單位今天簽署「聖文森國災害管理降低緊急醫療負擔發展計畫前期研究專案」策略性合作備忘錄，聖文森駐台大使柏安卓（Andrea Bowman）說，簽署儀式選在今天是個「好兆頭」，今天正是聖國「蘇富瑞」火山42年前爆發的日子，聖國正遭遇天災，同時還有新冠肺炎和登革熱疫情，專案在聖國執行是很適切的。

「台灣國際醫衛行動團隊」是由外交部和衛福部共同籌組，目的在統籌國際醫衛合作與緊急人道醫療援助工作，結合我國醫衛專業及優勢科技，致力推動「全民皆健康」等聯合國永續發展目標。今天簽署的單位有國合會、財團法人國家實驗研究院及行政法人國家災害防救科技中心，外交部主任秘書徐儷文、衛福部次長石崇良、國合會秘書長項恬毅、國研院長吳光鐘及災防中心主任陳宏宇出席。

聖國蘇富瑞火山9日噴發，柏安卓致詞時表示，蘇富瑞42年前噴發時她還是青少年，但居住的村莊受損，在她心中留下無可抹滅的傷害，很多人的生活受到影響，當她知道簽署儀式要辦在今天時非常驚訝，因為今天正是42年前噴發的日子，不過她轉念一想，認為這是個好兆頭。

柏安卓說，從那次噴發後，聖文森開始採用火山監測、災害準備等系統，火山上周再度噴發，聖文森又被覆蓋在火山灰下，聖國目前同時也面對疫情和登革熱挑戰，且聖國也會發生颶風和地震，所以這計畫在聖國執行是很適切的，落實災害管理和減災必須成為聖國人民生活的一部分。

徐儷文表示，台灣與聖文森同樣位處火山、地震及風災盛行地區，深刻瞭解完善國家災害管理機制對有效降低災損的重要性，因此樂願結合我國公衞醫療及科技防災等專業經驗協助聖國。石崇良表示，災難沒有國界，台灣有豐富的防災合作及緊急應變經驗，將與聖國攜手合作，共同實現「世界衛生組織」（WHO）所主張的全民皆健康及不遺漏任何人的精神。