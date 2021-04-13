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威權象徵處理總統府掛零 林濁水：總得給個理由吧

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。本報系資料照片
民進黨前立委林濁水。本報系資料照片

促轉會宣布將報請行政院再延任1年，引發各界討論。民進黨前立委林濁水今天在臉書表示，促轉會公布公共場所威權象徵未處理機關掛零，最不轉型正義的居然是總統府，總得給個理由吧。

總統府發言人張惇涵表示，經了解，促轉會所指的總統府4處威權象徵，是指位於兩蔣陵寢的紀念室、1處塑像及2處遺像；至於兩蔣陵寢應如何處置，總統府的立場向來是應該以尊重家屬意願為前提審酌處置。

林濁水指出，促轉會公布公共場所威權象徵未處理機關，除國防部、教育部外，總統府和故宮雙冠軍，唯二掛零。林說，「總統府威權象徵有4處，處理零」，更勝故宮的1處零處理。

他說，轉型正義是總統敲鑼打鼓主催的政策，結果最不轉型正義的居然是總統府，催出這樣結果，不管做對做錯，總得說個理由吧。

促轉會 轉型正義 林濁水

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