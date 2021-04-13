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台灣海地今年建交65周年 雙方正籌辦相關慶祝活動
外交部今天表示，外交部長吳釗燮今天與友邦海地外長喬塞德（Claude Joseph）視訊通聯，雙方就我國太魯閣號火車事故、新冠肺炎疫情及兩國合作事項等議題深入交換意見，吳釗燮也邀請喬塞德在國際疫情緩和後訪台，親身體驗台灣人民的熱情，以及各項政經建設發展。
外交部表示，喬塞德對太魯閣號火車事故傷亡人士及家屬再次表達哀悼與關懷，並代表摩依士（Jovenel Moïse）總統問候蔡英文總統及台灣人民，吳釗燮則代表我國政府與人民申致感謝。
外交部表示，喬塞德提到，台灣政府長期支持海地國家發展及對抗新冠肺炎疫情，海國政府及人民由衷感謝；海地政府將持續在國際場域為台灣執言，讓國際社會瞭解台灣的貢獻。吳釗燮重申我國樂意和海地分享抗疫經驗，也很高興看見目前兩國在能源、教育及衛生等領域的合作計畫均順利進行。
外交部表示，海地是我國在加勒比海地區的重要友邦，今年4月25日適逢台海兩國建交65周年，雙方正籌辦相關慶祝活動，以彰顯兩國友好邦誼與合作成果。
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