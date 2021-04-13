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藍批對陸出口創新高「舔共賤台」綠：是對岸需要台灣

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人簡舒培。 圖／本報系資料照
民進黨發言人簡舒培。 圖／本報系資料照

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，蔡英文總統臉書稱台灣3月出口值高達上兆台幣，破了歷史紀錄，但台灣對中國大陸的出口也創歷史新高，雞蛋依舊牢牢的放在同一籃裡，蔡政府是「舔共賤台」。民進黨發言人簡舒培今天表示，勿將出口數字創新高「扭曲」為台灣對中國經濟更加依賴。

簡舒培指出，近年來對中國的出口增加，事實上反映蔡政府任內積極推動產業升級轉型，MIT競爭力大幅提升的結果，例如台積電技術領先全球，ICT產品佔台灣整體出口超過一半以上。

簡舒培說，台灣對外整體出口也屢創新高，不僅僅是對中國增加，對美國出口比例也從2016年的12%大幅提升至2020年的14.6%；再以出口總金額來看，對美國出口總金額從2016年的335.2億美元增加至2020年的505.5億美元，對日本出口金額也從2016年的195.5億美元提高至2020年的234億美元，並沒有把雞蛋放在同一個籃子裡的問題。

簡舒培表示，勿將出口數字創新高扭曲為台灣對中國經濟更加依賴；有經貿專家指出，美中貿易戰下，造成中國對台灣擴大採購拉貨，所以台灣對中國出口的增加，反而是證明中國需要台灣，而不是台灣對中國的依賴加深。

簡舒培 民進黨

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