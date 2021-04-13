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國務機要費除罪化排審 綠營：非為扁案脫罪

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
前總統陳水扁。本報資料照片
前總統陳水扁。本報資料照片

立法院財政委員會本周四將排審國務機要費除罪化的「會計法第九十九條之一條文修正草案」，藍營批評為前總統陳水扁案脫罪，財委會召委、民進黨立委郭國文說，國務機要費除罪化並非為扁案脫罪，而是政府各部門的特別費已除罪化，沒道理國務機要費不能除罪化，是為了制度公平性，已獲得總召柯建銘同意才排審。

郭國文說，政府各部門的特別費當初是仿造總統府的國務機要費，本質上是相同的科目，沒道理特別費已修法無罪，但源頭國務機要費卻不修法，這有違法律公平原則。扁案共有十一案，其中四案定讞、五案待審、兩案無罪，即便國務機要費除罪化，仍不影響其他案子進行，但陳水扁的前秘書馬永成、林德訓十幾年來，為了國務機要費，遭限制出境至今均未解除，「人生還有幾個十年？」

郭國文說，盡力與藍營立委溝通，希望周四排審能順利，大家透過對話、討論，不要一直聯想到扁案。

民進黨立委許智傑說，總統國務機要費和部會及縣市首長特別費是一樣的概念，這不是針對陳水扁一人，包括過去的馬英九和陳水扁一樣，包括未來不管國民黨或是民進黨的總統都一樣，「我們要建立一套長久公平一致的標準，希望國民黨也一起支持。」

民進黨立委鄭運鵬說，國務機要費案很特別，是當年陳水扁與馬英九政權交替時最有名的案子，但是卻是罪行最輕的案子，到更一審判決時已經沒有貪汙重罪，只有偽造文書，和外界認知差距很大。國務機要費案纏訟多年無法判決，特別的地方在於只有總統的特別費叫國務機要費，其他首長叫特別費，所以修法的確也會是針對一個案子。

陳水扁 民進黨 郭國文

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