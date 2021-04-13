台美日歐盟明將辦GCTF供應鏈會議 討論如何調整供應鏈

外交部北美司長徐佑典今天表示，台灣、美國、日本及歐盟明天將在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下共同舉辦「供應鏈重組暨中小企業金融」線上會議，這是GCTF首次以供應鏈為主題舉辦活動，也是歐盟首次加入GCTF活動的合辦。

徐佑典今天在例行記者會上表示，這次會議由台灣金融研訓院負責籌辦規劃，截至目前為止，已有來自近30個國家，200人報名與會。

徐佑典說，這次會議是GCTF首次以供應為主題舉辦活動，在台、美、日及歐盟合作下，共同邀請了各國主管供應鏈與企業融資的政府官員及學者專家線上與會，討論新冠肺炎如何嚴重影響全球經濟，進而造成全球供應鏈重組，各國政府未來如何調整產業供應鏈，以及如何支援中小企業挺過疫情。

徐佑典表示，歐盟是在瑞典、澳洲、瓜地馬拉、荷蘭及英國後，第6個加入GCTF 合辦行列的國際組織，外交部將會持續邀請理念國家加入合辦，擴大議題領與辦理規模，讓台灣的專業及經驗能夠貢獻給國際社會更多國家，德國駐台代表王子陶（Thomas Prinz）也會線上參與，這也將是德國駐台代表首度參加GCTF活動。

徐佑典表示，今年台美日預計將辦理15場次GCTF活動，目前各場次的活動都在陸續規劃辦理中。GCTF自2015年成立至今將近6年，已經舉辦了30場活動，共計邀請來自全球70個國家，將近1800名政府官員及專家親身或線上與會。