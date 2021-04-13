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向小英陳抗遭警方碰瓷構陷 黃錫富：可怕！已在看精神科

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
反年金改革的退休巡佐黃錫富，2019年11月因抗議蔡總統遭彰化縣警局以妨礙公務送辦。但彰化地院以警方碰瓷辦案，判決無罪，時任員林分局長洪文宏昨也被調離主管職處分。黃今再出面控訴，他的生活已被搞亂，現在在看精神科。記者周志豪／攝影
反年金改革的退休巡佐黃錫富，2019年11月因抗議蔡總統遭彰化縣警局以妨礙公務送辦。但彰化地院以警方碰瓷辦案，判決無罪，時任員林分局長洪文宏昨也被調離主管職處分。黃今再出面控訴，他的生活已被搞亂，現在在看精神科。記者周志豪／攝影

反年金改革的退休巡佐黃錫富，2019年11月因抗議蔡總統遭彰化縣警局以妨礙公務送辦。但彰化地院以警方碰瓷辦案，判決無罪，時任員林分局長洪文宏昨也被調離主管職處分。黃今再出面控訴，他的生活已被搞亂，現在在看精神科。

黃錫富表示，抗議當天要去跟蔡總統陳情，也明確請總統府接待，但未獲理會，他1個人還被21個警察圍住；等蔡要回程，他怕蔡聽不到抗議，拿起汽笛喇叭追上，警察就包圍搶他汽笛喇叭與陳情書，之後還控訴他妨礙公務推倒警察。

黃錫富喊冤說，當天從頭到尾都是警察動他，他當場還跟員警表示，員警密錄器拍得清楚可勘驗，卻不被採納，最後無緣無故把他以現行犯移送。

黃錫富說，2019年11月陳抗事件後，只要蔡總統到彰化，他家門口就一大堆警察，甚至前、後院都圍起來，要他不能出門，若出門就有警察逼車把他攔下，說他是滋擾分子；詢問原因只說是上級交代，但問法律依據卻沒人說得不出來。

黃錫富說，員警對他的執法讓他感覺很可怕，也把他生活搞亂，現在已經在看精神科。

陪同黃錫富召開記者會的國民黨立委葉毓蘭表示，2017年6月蔡總統到復興崗參加三軍六校畢業典禮，遭反年改團體拍車阻攔後，維安大幅升格，指導原則為「看不到、聽不到、打不到」，維安範圍拉開到3公里，要求驚擾零容忍。

葉毓蘭批評，即便是威權時代的故總統蔣經國，都是主張輕衣簡從，現在蔡總統要出巡，警力卻是灑兵如豆，甚至員警還構陷陳抗人人罪，非常不可取。

曾率反年改團體八百壯士抗爭的國民黨立委吳斯懷表示，蔡英文總統剛當選時說人民抗議聲音可以大聲，可以拍桌，如今退警按照憲法保障的集遊法與言論自由刑事，卻被警方無恥的「碰瓷」、詐騙構陷，這什麼政府？人民要相信誰？

國民黨立委吳怡玎表示，2019年前警方依社維法移送妨礙公務罪嫌每年頂多70餘件，2019年之後動輒120件；2018年警方移送涉散播謠言罪嫌僅21件，2019年爆增為151件，2020年 更衝到233件，已經差不多是警察國家概念。

國民黨立委林思銘說，台灣是民主法治國，人民對政府執政提出批評是言論自由範疇，但民進黨在野三不五時上街頭，執政以後卻民主倒退嚕，打壓言論與陳抗自由。林也呼籲，警政署應將洪文宏以誣告罪移送，保障民眾陳抗權利。

警察 陳抗 國民黨

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